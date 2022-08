Vetëm 41 vjeç, ndahet nga jeta papritur këngëtari i njohur

Skocezi doli i treti në Pop Idol pas Will Young dhe Gareth Gates në 2002. Ai arriti numrin një në Mbretërinë e Bashkuar më vonë atë vit me Colourblind, ndërsa albumi i tij Dive In arriti në top 10.

Këngëtari u gjet i vdekur në dhomën e tij të banesës në SHBA, njoftoi familja e tij të martën.

“Me pikëllim të madh njoftojmë ndarjen nga jeta të Darius Campbell Danesh. Darius u gjet pa shenja jete në shtrat në dhomën e tij të apartamentit në Rochester, Minesota, më 11 gusht dhe u shpall i vdekur pasdite nga zyra e ekzaminuesve mjekësorë lokalë. Policia vendore ka konfirmuar se nuk ka shenja të rrethanave të dyshimta. Shkaku i vdekjes së papritur të tij nuk dihet në këtë fazë, ndërsa ekzaminimet mjekësore vazhdojnë. Ne kërkojmë që ju të respektoni me dashamirësi dëshirat tona për privatësi në këtë kohë, ndërsa ne pajtohemi me humbjen tragjike të djalit dhe vëllait tonë”, thanë ata në një deklaratë.