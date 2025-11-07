10.4 C
Prizren
E shtunë, 8 Nëntor, 2025
type here...

Lajme

Vetëvendosja mbyll fushatën: Votoni Artan Abrashin për kryetar të Prizrenit

By admin

Lëvizja Vetëvendosje ka mbyllur fushatën për balotazhin e 9 nëntorit në Prizren me një tubim përmbyllës ku mori pjesë edhe kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti.

Ai u bëri thirrje qytetarëve që të mbështesin kandidatin e VV-së për kryetar të komunës, Artan Abrashi.

Ndërkaq,  Abrashi u shpreh i bindur për fitoren.

“Prizreni vendosi – në çdo lagje e çdo fshat. Energjia juaj është forca jonë për fitoren e madhe që po vjen. Shihemi të dielën mbrëma në Shatërvan, në festën e Prizrenit!” ka thënë Abrashi

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

 

Previous article
“Syt ja shpofsha”, Bali Muharremaj thotë se është kërcënuar
Next article
Arrestohet zyrtari policor i dyshuar për aksidentin me fatalitet në Prizren

Më Shumë

Lajme

Totaj për koalicionet e Vetëvendosjes në Prizren: “Të panatyrshme”

Kandidati për kryetar të Komunës së Prizrenit nga Partia Demokratike e Kosovës (PDK), Shaqir Totaj, ka reaguar pas finalizimit të koalicioneve zgjedhore në prag...
Fokus

LDK-ja dhe PDK-ja bëhen bashkë në Prizren, kundër Abrashit të VV-së

Një tjetër koalicion parazgjedhor është arritur në vendin tonë, këtë herë në komunën e Prizrenit. Burime të IndeksOnline bëjnë të ditur se Lidhja Demokratike e...

Arrestohet një person në Prizren për kanosje ndaj policit

Vdes një këmbësor pasi u godit nga vetura në Prizren, shoferi ishte një polic

Shaqir Totaj: Prizreni po bëhet gjithnjë e më i gjelbër – përuruam parkun e ri pas atij të Ortakollit

Një kafe për Prizrenin: Totaj dhe Balaj-Halimaj takohen në prag të balotazhit

Nëna e raporton zhdukjen e vajzës së saj në Prizren

Një grua i bashkohet Vetëvendosjes në Prizren

Totaj: Hasjanët dhe furraxhitë janë krenaria e Prizrenit – me punë dhe dinjitet do t’i japim përgjigjen më të mirë

Gjendet shëndoshë e mirë Suela Krasniqi nga Prizreni, e raportuar e zhdukur më 31 tetor

Në fshatin Pastasel të Rahovecit, vëllai sulmon vëllanë

Prizreni do të ketë fusha moderne tenisi, punimet në fazën përfundimtare

Kubëzohen rrugët e fshatit Kuk në Dragash

Dogana e Kosovës sekuestron mallra të padeklaruara në pikën kufitare në Vërmicë, me vlerë rreth 8,000 euro

Krasniqi me disponim të mirë krah Totajt: Prizreni i Shaqës është Prizreni i ëndrrave tona

Coftinari kokëbardhë i lëshuar sërish në habitatin e tij natyror në Parkun Kombëtar “Sharri”

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne