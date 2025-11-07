Vetëvendosja mbyll fushatën: Votoni Artan Abrashin për kryetar të Prizrenit

Lëvizja Vetëvendosje ka mbyllur fushatën për balotazhin e 9 nëntorit në Prizren me një tubim përmbyllës ku mori pjesë edhe kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti.
Ai u bëri thirrje qytetarëve që të mbështesin kandidatin e VV-së për kryetar të komunës, Artan Abrashi.
Ndërkaq, Abrashi u shpreh i bindur për fitoren.
“Prizreni vendosi – në çdo lagje e çdo fshat. Energjia juaj është forca jonë për fitoren e madhe që po vjen. Shihemi të dielën mbrëma në Shatërvan, në festën e Prizrenit!” ka thënë Abrashi
