Vetëvendosje me akuza kundër kryetarit të Prizrenit

Lëvizja Vetëvendosje në Prizren, ka akuzuar për keqqeverisje kryetarin e Komunës, Shaqir Totaj .

Kuvendarët , Islam Thaçi dhe Ilir Gashi, kanë rënditur një varg dështimesh të Totaj .

Thaçi, gjatë fjalimit të tij, tha se edhe gjatë muajit shkurt ka vazhduar avazi i njëjtë i keqqeverisjes komunale.

“Kryetarin nuk e shqetëson fakti se për një vit qytetarëve i është vështirësuar qarkullimi me vetura e në veçanti këmbësorëve nga pengesat e shumta nga Operatorët Ekonomik apo ndërtuesit banesor, të cilët kanë uzurpuar trotuaret dhe korësi të rrugëve kryesore në qytet!”

“Gjithashtu tha se, ne si grupi i kuvendarëve të Lëvizjes VETËVENDOSJE! i kemi dhënë mbështetje të plotë kryetarit, z. Totaj, për lirimin e rrugës në Tranzitin e ri. Mirëpo, edhe pse është bërë lirimi i rrugës, forma se si është bërë lë shumë për të dëshiruar, duke e ditur se gjatë rrënimit të shtëpisë pronari i saj ka qenë i mbajtur në paraburgim”.

“ Ajo që më së shumti përfolet që nga fillimi i qeverisjes së kryetarit të komunës, Shaqir Totaj, janë parregullsitë në konkurset për punësim. Kanë kaluar 9 muaj prej se kur është bërë shpallja publike e konkursit për Stomatolog, dhe ne ende nuk kemi përgjigje se çka ka ndodhur me këtë konkurs. Situatë e njëjtë është edhe për konkursin për Sekretarë të shkollave, i cili është hapur, anuluar dhe është hapur përsëri!”.

“Banesat sociale në lagjen Petrovë. Projekt i filluar në vitin 2016 nga bashkëpartiakët e kryetarit Totaj, ku si projekt disa vjeçar i papërfunduar, gjatë vitit 2023 nuk ka filluar as edhe një procedurë për përfundimin e tij, ku dihet se kemi 30 familje të dëshmorëve, invalidë, veteranë të UÇK – së si dhe ato me asistencë sociale që tash e 7 vite presin që të vendosen në këto banesa. Duhet të theksohet se, kjo qeverisje për vitin 2023 ka larguar kodin buxhetor ( nuk dëshiron t’i vazhdojë punimet ) për përfundimin e ndërtimit të Kullës 3 dhe 4 në këtë kompleks banesor!”

“Lëvizja VETËVENDOSJE! për 4 vite sa ishte në krye të qeverisjes komunale, ka ndërtuar 70 shtëpi me bashkëfinancim, kurse mbi 400 familjeve të tjera i janë përmirësuar kushtet e banimit me investime direkte në meremetimin e hapësirave të banimit”.

“Është i dyshimtë dhe kërkon hetim nga organet e drejtësisë “ TENDERI “ i 3-të i hapur për Ndriçimin Publik në Prizren!”

“Ekziston kontrata për ndriçimin, instalimin dhe riparimin e ndriçimit publik në Komunën e Prizrenit, vlera e të cilës është: 1,394,000.00 euro, e cila ka validitet deri me datën: 01.02.2024. Duke e ditur se kjo kontratë ende nuk ka skaduar, Drejtoria e Shërbimeve Publike, paralelisht ka hapur tender për të kryer shërbime të njëjta për ndriçimin publik në fshatin Korishë në vlerë të 500,000.00 eurove dhe në Lubizhdë, në vlerën e 400,000.00 eurove”.

Asambleisti Ilir Gashi foli për suficitin e lartë buxhetor të pushtetit komunal, që pasqyron një keqmenaxhim dhe dështim të qeverisjes komunale të kryetarit Shaqir Totaj.

“Raporti i Realizimit të Buxhetit për vitin 2022, tregon se Komuna e Prizrenit ka dalur me shifër rekorde të suficitit financiar që kap shumë e mbi 9 milionë eurove. Nga kjo shumë totale, 5,454,932.00 euro, janë nga Granti Qeveritar dhe 3,817,543.00 euro, janë nga Buxheti Vetanak i Komunës. Pra, afër 5.5 milion euro do të kthehen në Buxhetin Qendror, ndërsa pjesa tjetër e suficitit mund të barten në buxhetin e vitit të ardhshëm. Asnjëherë më parë në historinë e komunës së Prizrenit nuk ka pasur suficit financiar kaq të lartë! Me këtë, ekzekutivi komunal dhe kryetari Shaqir Totaj, kanë dëshmuar paaftësi menaxheriale në realizimin e shumë projekteve kapitale dhe në shpenzimin e parasë publike”.

“Statistikat e nxjerra nga Raporti për Shpenzimet e Buxhetit për vitin 2022 na tregojnë se gjashtë drejtori komunale nuk kanë arritur të e shpenzojnë as 50% të buxhetit në kategorinë e investimeve kapitale.

Drejtoritë komunale që nuk kanë arritur të e shpenzojnë më shumë se gjysmën e buxhetit të tyre janë:

– Drejtoria e Urbanizimt, 5.41%

– Drejtoria e Administratës, 16%

– Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, 34.01%

– Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik dhe Turizmit, 38.33%

– Drejtoria e Bujqësisë dhe Pylltarisë, 39.90%

– Drejtoria e Mirëqenies Sociale, 40.57%

Me gjithë performancën e dobët, Kryetari i Komunës, Shaqir Totaj, nuk ka ndërmarrur veprime konkrete dhe ky raport që tregon për suficitin e lartë financiar u mundua të kalohet në heshtje.