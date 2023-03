Lëvizjes Vetëvendosje në Prizren ka njoftuar se nesër do të mbajë një konferencë për media.

“Nesër, me datë 09.03.2023, në ora 12:00, Lëvizja VETËVENDOSJE! Qendra në Prizren do të mbajë konferencë për media. Konferenca do të mbahet në zyrat e Lëvizjes VETËVENDOSJE! në Prizren”, njofton LVV në Prizren .