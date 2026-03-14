Vikend me mot pranveror në Kosovë dhe Shqipëri

Gjatë këtij vikendi, më 14 dhe 15 mars 2026, në Kosovë dhe Shqipëri pritet mot kryesisht pranveror, me periudha me diell dhe vranësira të shpërndara.
Sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës (IHK), të shtunën në Kosovë do të mbajë mot me diell dhe vranësira të shpërndara. Temperaturat minimale pritet të lëvizin nga -1 deri në 1 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale nga 15 deri në 18 gradë Celsius. Era do të fryjë nga veriperëndimi me shpejtësi 1–3 metra në sekondë.
Edhe të dielën më 15 mars pritet mot kryesisht me diell, me temperatura minimale nga -1 deri në 1 gradë Celsius, ndërsa maksimalet do të arrijnë nga 15 deri në 18 gradë Celsius.
Ndërkohë, në Shqipëri, sipas Shërbimit Meteorologjik Ushtarak (SHMU), dita e shtunë (14 mars) parashikohet relativisht e paqëndrueshme. Paradite priten kthjellime, ndërsa nga mesdita deri pasdite do të ketë alternime vranësirash të pakta deri mesatare, kryesisht në zonat kodrinore dhe malore.
Reshje të dobëta shiu dhe lokalisht shtrëngata afatshkurtra në zonat malore mund të shfaqen nga mesdita deri në pasdite, veçanërisht në ultësirën perëndimore dhe në relievet malore. Pas orëve të pasdites pritet ndërprerja e reshjeve në të gjithë territorin.
Era do të fryjë nga juglindja në veriperëndim me shpejtësi mesatare rreth 5 m/s, ndërsa deti pritet të ketë valëzim të forcës 1–2 ballë.
Në përgjithësi, fundjava pritet të sjellë mot relativisht të këndshëm pranveror në të dy vendet, me temperatura të buta dhe intervale me diell.
