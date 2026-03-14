11.3 C
Prizren
E shtunë, 14 Mars, 2026
type here...

Lajme

Vikend me mot pranveror në Kosovë dhe Shqipëri

By admin

Gjatë këtij vikendi, më 14 dhe 15 mars 2026, në Kosovë dhe Shqipëri pritet mot kryesisht pranveror, me periudha me diell dhe vranësira të shpërndara.

Sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës (IHK), të shtunën në Kosovë do të mbajë mot me diell dhe vranësira të shpërndara. Temperaturat minimale pritet të lëvizin nga -1 deri në 1 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale nga 15 deri në 18 gradë Celsius. Era do të fryjë nga veriperëndimi me shpejtësi 1–3 metra në sekondë.

Edhe të dielën më 15 mars pritet mot kryesisht me diell, me temperatura minimale nga -1 deri në 1 gradë Celsius, ndërsa maksimalet do të arrijnë nga 15 deri në 18 gradë Celsius.

Ndërkohë, në Shqipëri, sipas Shërbimit Meteorologjik Ushtarak (SHMU), dita e shtunë (14 mars) parashikohet relativisht e paqëndrueshme. Paradite priten kthjellime, ndërsa nga mesdita deri pasdite do të ketë alternime vranësirash të pakta deri mesatare, kryesisht në zonat kodrinore dhe malore.

Reshje të dobëta shiu dhe lokalisht shtrëngata afatshkurtra në zonat malore mund të shfaqen nga mesdita deri në pasdite, veçanërisht në ultësirën perëndimore dhe në relievet malore. Pas orëve të pasdites pritet ndërprerja e reshjeve në të gjithë territorin.

Era do të fryjë nga juglindja në veriperëndim me shpejtësi mesatare rreth 5 m/s, ndërsa deti pritet të ketë valëzim të forcës 1–2 ballë.

Në përgjithësi, fundjava pritet të sjellë mot relativisht të këndshëm pranveror në të dy vendet, me temperatura të buta dhe intervale me diell.

Marketing

Previous article
P.C Prizreni mposht Istogun, mbetet lider
Next article
Rilind Çoçaj promovon në Zagreb monografinë për arkitektonikën e Bibliotekës Kombëtare të Kosovës

Më Shumë

Lajme

Rahovec: Vetura pëson defekt gjatë ndjekjes prej policisë, arrestohet një person

Policia është vënë sonte në ndjekje të një veture në Bllato të Rahovecit.   Gjatë ndjekjes, vetura në fjalë ka pësuar defekt, me ç’rast një person...
Lajme

Andin Hoti: Pashë me sytë e mi tentimin për shantazh ndaj Kurtit për çështjen e presidentit

Andin Hoti, ka reaguar publikisht lidhur me deklaratat e kryeministrit Albin Kurti për çështjen e presidentit, duke thënë se konfirmon çdo detaj të asaj...

Liria në disiplinore për parregullsitë në ndeshje ndaj Vushtrrisë

Arrestohet në Prizren një i kërkuar për vrasje, kishte qenë në arrati prej vitesh

Sevilay Igci-Hapçi emërohet kryesuese e Komitetit për Komunitete në Prizren

Latifi nderon me mirënjohje studenten e talentuar Bademë Krasniqi

Gjendet i vdekur Alush Kastrati nga Rahoveci

Nxënësit e shkollës profesionale në Kijevë me iniciativë për dhurim gjaku dhe solidaritet

I mituri në Xërxë shkon në shkollë me thikë, shoqërohet në polici

Vjen klipi i “Nan” – kënga që do të pëfaqësojë Shqipërinë në Eurovision

Prizren, përkujtohet 27-vjetori i Betejës heroike të Jeshkovës

Totaj kujton intelektualin prizrenas Xhemil Doda në 50-vjetorin e ndarjes nga jeta

Zhdukja e Alush Kastratit – operacion kërkimi me dronë, qen dhe vullnetarë

Donacion nga diaspora për shkollën “17 Shkurti” në Shirokë

“Anulo golin atje, anulo golin këtu” – sulmuesi i Lirisë, Fetahaj reagon pas humbjes nga Vushtrria

Drini i Bardhë ndan pikët me Flamurtarin

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne