13.7 C
Prizren
E diel, 1 Mars, 2026
type here...

FokusSiguri

Viktima nga rryma elektrike në Prizren nuk ishte punëtor i KEDS -it

By admin

Një person ka humbur jetën në fshatin Manastiricë të Kosovës, pas dyshimeve se është goditur nga rryma elektrike. Nga Policia kanë bërë të ditur se viktima nuk ishte punëtor i KEDS -it dhe se po hetohen rrethanat e rastit.

Në mbrëmjen e 28 shkurtit 2026, rreth orës 22:00, Policia e Kosovës ka pranuar informacion se në fshatin Manastiricë, ekipi i emergjencës mjekësore ka konstatuar vdekjen e një personi.

Pagesa me këste / Shiten 3 banesa në Kompleksin “Prizreni i Ri”

Sipas njoftimit, viktima R.B., rreth 50 vjeç, dyshohet se ishte ngjitur në një shtyllë elektrike për të rregulluar një problem elektrik, ku më pas dyshohet se është goditur nga rryma elektrike dhe ka pësuar lëndime fatale. Autoritetet kanë bërë të ditur se viktima nuk ka qenë punëtor i KEDS – Kosovo Energy Distribution Services.

Në vendin e ngjarjes kanë dalë hetues policorë nga stacioni i Prizren, njësia e forenzikës dhe hetues rajonalë, të cilët kanë kryer veprimet e nevojshme hetimore.

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Me urdhër të Prokurorit të Shtetit, trupi i pajetë është dërguar në Prishtinë, në Institutin e Mjekësisë Ligjore, për ekzaminime të mëtejshme.

Hetuesit policorë, në bashkëpunim me Prokurorinë e Shtetit, po vazhdojnë punën për sqarimin e plotë të rrethanave të rastit.

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Kontrabandim me migrantë në Vërmicë, ndalohet një shtetas i Maqedonisë
Next article
Paga e 13-të për punëtorët e sektorit publik ekzekutohet në fund të këtij muaji

Më Shumë

Lajme

Prezantohet drafti i studimit të fizibilitetit për ujin e pijshëm në Malishevë

Në Kuvendin Komunal të Malishevës u prezantua Studimi i Fizibilitetit për zgjidhjen afatgjate të furnizimit me ujë të pijes në këtë komunë. Studimi ofron...
Lajme

Vazhdon krasitja e drunjve në Rahovec

Komuna e Rahovecit ka bërë të ditur se po vazhdon procesi i krasitjes së drunjve në qytet dhe në vendbanimet tjera të komunës. Sipas njoftimit,...

60 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

93-vjetori i vdekjes së mësuesit të parë shqiptar nga Prizreni të dokumentuar në Kosovë, Dom Mikel Tarabulluzi

Arrestohet kryesuesi i komisionit për falsifikim votash në Malishevë

Suharekasi i dehur sulmon qytetarin dhe policin jashtë detyre

Derbi për pozitën e dytë, Bashkimi pret Prishtinën në “Sezai Surroi”

Murat Jashari refuzon të bëhet President: Familja Jashari iu takon të gjithë shqiptarëve

Kapet në Morinë shtetasi turk i shpallur në kërkim ndërkombëtar për drogë

Akreditim 5-vjeçar për Universitetin e Prizrenit

Arrestohet një person i dënuar me mbi një vit burg në Prizren

Valdet Hoxha: Liderët politikë mund të jenë pajtuar në heshtje për zgjedhje

Drini i Bardhë nis stinorin pranveror me fitore

Vetmia si fat njerëzor në romanin “Era dhe Rroni – Një histori dashurie”

Liria e pandalshme nën drejtimin e Ismet Munishit

SHSKUK sqaron bashkëpagesën prej 3 eurosh për personat shoqërues

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne