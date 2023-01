Viti 1998, koha kur flitej se në Malishevë lëshohen pasaporta të Kosovës

Në vitin 1998, ishte përhapur lajmi se në zonën e Malishevës do të fillojë lëshimi i pasaportave me mbishkrimin Republika e Kosovës.

Protagonisti i kësaj interviste, ish-drejtori i Drejtorisë Civile të UÇK-së, Gani Krasniqi, ka shpjeguar kontekstin e një përgjigje që e kishte dhënë në një intervistë, ku kishte pohuar se do të lëshoheshin pasaporta kosovare.

Përpos si zonë e lirë në kohën e luftës, Malishevën, nga kjo periudhë po e përmendin edhe për një çështje tjetër.

Për shkak të mungesës së pasaportave në Kosovë, janë rikthyer tregimet se si në këtë komunë, gjatë kohës së luftës ishin shtypur pasaporta të Kosovës.

Krasniqi, thotë se ky informacion ka rrjedhur nga një intervistë që ka dhënë për televizionin publik të Shqipërisë.

“Jo, pasaporta s’ka patur të prodhuara. Gjë që, kjo s’do të thotë, se edhe se nuk është menduar për këtë çështje. Paramendoje realitetin e përshkruar (vetëm një pjesë e tij), kur pyetjes së Besa Çekut: ,, A do t’i prodhoni pasaportat?”, çfarë do të thonte sikur për përgjigje t’i mungonte kjo: PO e madhe! E dini çfarë ishte për moralin te shqiptarët, brenda dhe jashtë vendit, sidomos për rininë e kohës?”, ka thënë Krasniqi për RTVDukagjini.

Krasniqi thotë se kjo përgjigje ka ardhur si vazhdimësi e sukseseve që kishin arritur: prodhimin e këpucëve ushtarake, autoblindave të blinduara, prodhimin e një numri të nevojshëm të Letërnjoftimeve, për nevojat e brendshme- lëvizjes më efikase të personave zyrtarë të UÇK-së, e po ashtu prodhimin e targave të makinave, të cilat ishin në shërbim të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.

Qëllimin motivues të kësaj deklarate nuk e vënë në dyshim as ish-ushtarë të UÇK-së nga zona e Malishevës.

“Mendoj se më shumë ka qenë në kuptim ideor të një vullneti të mirë që të krijojmë sa më shumë elemente kombëtare të cilat do ta shtyjnë më tutje vullnetin e njerëzve do ta shtyjnë më tutje organizimin e institucioneve të pavarura, Por nuk ka diçka konkrete në atë drejtim, karta identiteti, apo pasaporta”, ka thënë Enver Hoti, ish-ushtar i UÇK-së.

Ndërkohë ish-eprori i UÇK-së, Isni Kilaj, i përshkruan rrethanat e vështira në të cilat kanë operuar atë kohë.

“Jo ka qenë e pamundur në një gjendje çfarë ka qenë Malisheva pavarësisht se ka qenë një zonë e lirë për një kohë afër 3 muaj. Ne kemi lëshuar dokumente thjesht dëshmitë për ushtarët dhe ata të cilët kanë dashur apo kanë pasur qëllim me lëviz prej në zonë në një zonë tjetër”, ka thënë Kilaj.

Kilaj thotë se deklarata se do të lëshojmë pasaporta ka qenë mesazh për të gjithë se ajo kohë do të vijë, por kur Kosova do t ’jetë e lirë dhe Republikë