Viti i Ri festohet me të shtëna armësh në Prizren e Suharekë

By admin

Policia ka raportuar dy raste të përdorimit të armëve të zjarrit gjatë natës së ndërrimit të viteve në regjionin e Prizrenit.

Zëdhënësi i Policisë në Prizren, Shyqeri Bytyqi, tha se incidentet janë regjistruar si pjesë e festimeve të Vitit të Ri.

“Gjatë natës së festimeve me rastin e ndërrimit të viteve, janë raportuar së paku dy raste të përdorimit të armëve të zjarrit për shtënie festive”, tha  Bytyqi.

Në fshatin Kushnin të Hasit, policia identifikoi tre persona të dyshuar – një të rritur dhe dy të mitur.

“Dy armë zjarri u sekuestruan, ndërsa i dyshuari i rritur u ndalua për 48 orë me vendim të Prokurorit të Shtetit. Dy të miturit u liruan në procedurë të rregullt, por ndaj të treve është iniciuar procedurë penale”.

Rasti i dytë u raportua në Suharekë, ku një qytetar njoftoi se një plumb kishte depërtuar në kulmin e automjetit të tij të parkuar.

“Në të dy rastet nuk ka pasur persona të lënduar. Policia ka apeluar tek qytetarët që të shmangin përdorimin e armëve në raste festive, duke theksuar se veprime të tilla rrezikojnë sigurinë publike dhe mund të sjellin pasoja ligjore”, tha Bytyqi./PrizrenPress.com/

Prizreni i mbushur me qytetarë në ditën pas Vitit të Ri

