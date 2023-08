Viti i ri shkollor fillon më 1 shtator

Zëdhënësja e Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Edona Kutleshi-Maliqaj ka konfirmuar për Telegrafin se procesi mësimor 2023/24 do të fillojë më datën 1 shtator (e premte).

“Viti i ri shkollor do të nis më 1 shtator dhe nuk do të ketë shtyrje. Së shpejti edhe ministrja do ta nënshkruajë udhëzimin administrativ”, ka thënë ajo.

Viti shkollor 2022/23 ishte përmbyllur në muajin qershor dhe ishte karakterizuar me protesta dhe disa pakënaqësi nga ana e mësimdhënësve.

SBASHK-u disa herë ka drejtuar ankesa për ministren e Arsimit, Arbërie Nagavci.