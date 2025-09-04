Vjedhje në një xhami të Rahovecit, grabitet kasaforta me para

Një rast vjedhjeje ka ndodhur gjatë natës në një xhami, ku persona ende të panjohur kanë depërtuar me forcë në ambientet e brendshme dhe kanë marrë një kasafortë, në të cilën ndodheshin rreth 30 euro.
Ngjarja ka ndodhur në intervalin kohor 23:00 – 04:00, ndërsa rasti është denoncuar nga mbikëqyrësi i xhamisë, M.M., i cili ka vërejtur vjedhjen në orët e para të mëngjesit dhe ka njoftuar Policinë.
Njësitë policore kanë dalë menjëherë në vendin e ngjarjes, ku kanë kryer ekzaminimet e nevojshme. Sipas autoriteteve, Prokurori i Shtetit është informuar dhe rasti është klasifikuar si “Vjedhje e rëndë”.
Hetimet janë duke vazhduar me qëllim identifikimin dhe kapjen e autorëve.
