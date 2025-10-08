10.9 C
Prizren
E enjte, 9 Tetor, 2025
Vjollca Nikollbibaj Kuzhnini organizoi sesion vedisues për Tetorin Roz në Velezhë

By admin

Kandidatja e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës (AAK) për Kuvendin Komunal të Prizrenit, Vjollca Nikollbibaj Kuzhnini, ka organizuar për të dytin vit radhazi një sesion vedisues në kuadër të Tetorit Roz – muajit të sensibilizimit kundër kancerit të gjirit.

Aktiviteti u mbajt në ambientet e Shkollës Fillore “Zef Lush Marku” në Velezhë, ku morën pjesë nxënës, mësimdhënës dhe përfaqësues të shoqërisë civile.

“Sot pata kënaqësinë që për të dytin vit radhazi të organizoj sesionin vedisues për Tetorin Roz,” u shpreh Nikollbibaj Kuzhnini, duke falënderuar Zotin për mundësinë që të jetë pjesë e këtij misioni të bukur.

Ajo shprehu mirënjohje për drejtorin e shkollës, Zef Spaqi, për përkrahjen e vazhdueshme, si dhe për Dr. Shpresa Goqen, e cila mbajti një ligjëratë të vlefshme mbi rëndësinë e parandalimit dhe diagnostikimit të hershëm të kancerit të gjirit.

Në aktivitet kontribuan edhe Shoqata “Gratë Burrnesha” me bashkëpunimin e tyre të vazhdueshëm, si dhe psikologu Ron Kastrati, i cili mbajti një fjalim motivues për të pranishmit.

Ky sesion është pjesë e përpjekjeve për të rritur ndërgjegjësimin dhe për të fuqizuar gratë në luftën kundër kancerit të gjirit, duke e kthyer Tetorin Roz në një muaj reflektimi, edukimi dhe solidariteti.

Artan Abrashi: ‘Bazhdarhane’ do të zhvillohet me plan konkret dhe respekt për historinë
Fatmir Limaj: Prizreni ka vendosur t’i besojë një vizioni të ri me Albulena Balaj Halimajn në krye

