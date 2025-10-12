Voton Albulena Balaj-Halimaj

Kandidatja e Nismës Socialdemokrate për kryetare të Prizrenit, Albulena Balaj-Halimaj, ka ushtruar të drejtën e votës.
Ajo ka votuar në Shkollën Fillore “Ibrahim Fehmiu”, e shoqëruar nga familjarët e saj.
Balaj-Halimaj u ka bërë thirrje qytetarëve që të shfrytëzojnë të drejtën e tyre demokratike dhe të marrin pjesë në zgjedhje.
