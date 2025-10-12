17.9 C
Prizren
E diel, 12 Tetor, 2025
Voton Albulena Balaj-Halimaj

By admin

Kandidatja e Nismës Socialdemokrate për kryetare të Prizrenit, Albulena Balaj-Halimaj, ka ushtruar të drejtën e votës.

Ajo ka votuar në Shkollën Fillore “Ibrahim Fehmiu”, e shoqëruar nga familjarët e saj.

Balaj-Halimaj u ka bërë thirrje qytetarëve që të shfrytëzojnë të drejtën e tyre demokratike dhe të marrin pjesë në zgjedhje.

Zafir Berisha ushtron të drejtën e votës: Zgjedhjet janë festa e demokracisë!

