17.9 C
Prizren
E diel, 12 Tetor, 2025
type here...

Fokus

Voton Artan Abrashi

By admin

Kandidati i Lëvizjes Vetëvendosje për kryetar të Prizrenit, Artan Abrashi, ka ushtruar të drejtën e tij të votës në Shkollën Fillore “Lidhja e Prizrenit”.

Gjatë momentit të votimit, ai ishte i shoqëruar nga bashkëshortja, nëna dhe dy fëmijët e tij.

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Shtatorja e dëshmorit Mensur Zyberaj afro pesë vite e pluhurosur për muri në shkollën e Rahovecit (FOTO)
Next article
Pjesëmarrje e ulët në mëngjesin zgjedhor në lagjen “Ortakoll” të Prizrenit

Më Shumë

Lajme

Osmani e mandaton Kurtin për formimin e Qeverisë: Brenda 15 dite duhet t’i paraqesë Kuvendit përbërjen e Qeverisë

Presidentja e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani, sot e ka mandatuar kryetarin e VV-së, Albin Kurti për formimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës. Në...
Lajme

Qeveria në detyrë subvencionon faturat e energjisë

Edhe këtë vit Qeveria e Kosovës do të bëjë subvencionimin e faturave të energjisë elektrike. Kështu ka thënë ministri në detyrë i Financave, Hekuran Murati...

Tri ditë ende pa gjurmë, vazhdojnë kërkimet për gjetjen e Halim Sopajt

Kurti fton qytetarët e Rahovecit të votojnë kandidatin Ali Dula

Një muaj paraburgim për të dyshuarin që pengoi një gjyqtar në Malishevë

Boksieri Riad Isufi renditet i 5-ti në Kampionatin Evropian U19 në Çeki

Arrestohet i dyshuari për tentim vrasje në Suharekë

Shaqir Totaj viziton Kushninin e Hasit: Banorët mbështesin fitoren më 12 tetor

Fillon sot edicioni i 22-të i “Javës së Bibliotekës’

Hazer Shala, kandidati i PDK-së me numër 26 për asamblenë e Prizrenit

Voton Shaqir Totaj

Kosova dhe Sllovenia ndahen pa fitues, 0:0 në Prishtinë

Ministria ia kthen rregulloren e bonus-zonimit Bali Muharremajt

Autobusi në Duhël mori flakë gjatë lëvizjes, s’ka të lënduar

Miss Universe Finlanda 2025 me origjinë nga Brodi viziton Dragashin

Zafir Berisha: Vërrini është zemra kombëtare e Prizrenit

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne