17.9 C
Prizren
E diel, 12 Tetor, 2025
type here...

Fokus

Voton Shaqir Totaj

By admin

Kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës për kryetar të Prizrenit, Shaqir Totaj, ka votuar para pak minutash.
Të drejtën e tij të votës ai e ka ushtruar në Gjimnazin “Remzi Ademaj”.
Totaj ishte i shoqëruar nga bashkëshortja dhe fëmijët e tij.

Previous article
Pjesëmarrje e ulët në mëngjesin zgjedhor në lagjen “Ortakoll” të Prizrenit
Next article
Zafir Berisha ushtron të drejtën e votës: Zgjedhjet janë festa e demokracisë!

Më Shumë

Lajme

Një muaj paraburgim për të dyshuarin që pengoi një gjyqtar në Malishevë

Gjykata Themelore në Gjakovë ka caktuar masën e paraburgimit prej një muaji për të pandehurin D.Z., i cili dyshohet se ka penguar një gjyqtar...
Lajme

Hajdari inspekton Neurologjinë, Pulmologjinë dhe Dermatovenerologjinë në Spitalin e Prizrenit

Drejtor Ekzekutiv i Spitalit të Përgjithshëm “Prim. Dr. Daut Mustafa” në Prizren, Osman Hajdari, së bashku me anëtarët e Këshillit Drejtues – Dr. Shefki...

Zhdukja e burrit në Malishevë, nis operacioni i kërkimit

Sot varroset i riu nga Vërmica e Malishevës, që vdiq disa ditë pasi u lëndua në vendin e punës

Prizrenasit në numër të madh mbështesin Totajn në tubimin e Shatërvanit

Bali Muharremaj: Asfaltohet “Rruga e Shkupit” që lidh Tërrnjen, Studençanin dhe Nëpërbishtin

Artan Abrashi: Do të dyfishojmë investimet në blegtori dhe bujqësi në Prizren

Ecje sensibilizuese për ndërgjegjësimin kundër kancerit të gjirit në Malishevë

Defekte teknike në rrjetin e ujësjellësit, ‘Hidroregjioni Jugor’ ndërhyn në disa zona të Prizrenit

Pjesëmarrje e ulët në mëngjesin zgjedhor në lagjen “Ortakoll” të Prizrenit

58 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Parandalohet rast i shmangies doganore në Vërmicë

Fillon sot edicioni i 22-të i “Javës së Bibliotekës’

Artan Abrashi: ‘Bazhdarhane’ do të zhvillohet me plan konkret dhe respekt për historinë

Zbulohet një intervistë e humbur prej 50 vitesh me John Lennon: Frika nga përgjimet, albumet dhe jeta në Dakota Building

Shaqir Totaj mesazh qytetarëve: Na besuat për punën, vazhdojmë me tranformimin e Prizrenit

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne