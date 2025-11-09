Votoi Shaqir Totaj

15.5 C
By admin

Pak minuta më parë ka hedhur votën kandidati për kryetar të Prizrenit nga PDK-ja, Shaqir Totaj.

Totaj tha se qytetarët e Prizrenit do të dinë këtë zgjedhin.

“E para që është më e rëndësishme është procesi zgjedhor. Le të shkojë gjithçka mirë, pa incidente dhe pa probleme. Fushata ka shkuar mirë, nuk ka pasur asgjë të jashtëzakonshme. Ne, si shtet dhe si qytetarë, kemi treguar që dimë të organizojmë zgjedhje dhe të sillemi mirë. Prandaj uroj që gjithçka të shkojë si duhet, dhe pastaj të zgjidhet ai që merr më shumë vota, ndërsa këtë e vendosin qytetarët. Por duhet t’i urojnë qytetarët, sepse jam i sigurt që dinë të bëjnë zgjedhjen e duhur për atë që i duhet Prizrenit”, tha Totaj.

