Vranët e shi, ky është moti për sot

Për ditën e sotme parashihet mot me vranësira dhe herë pas here me riga shiu.
Siç ka bërë të ditur Instituti Hidrometerologjik,temperaturat minimale do arrijnë 1-4 °C, ndërsa ato maksimale 8-11 gradë celsius.
Era do fryjë lehtë deri mesatare nga drejtimi i jugperendimit.
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren