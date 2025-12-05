7.9 C
Prizren
E premte, 5 Dhjetor, 2025
Vranët e shi, ky është moti për sot

By admin

Për ditën e sotme parashihet mot me vranësira dhe herë pas here me riga shiu.

Siç ka bërë të ditur Instituti Hidrometerologjik,temperaturat minimale do arrijnë 1-4 °C, ndërsa ato maksimale 8-11 gradë celsius.

Era do fryjë lehtë deri mesatare nga drejtimi i jugperendimit. 

Para të dyshuara si të falsifikuara deponohen në ProCredit Bank të Prizrenit

Lajmet e Fundit

