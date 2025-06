Vrapimi i kuajve rikthen traditën e lashtë në Opojë

Në një atmosferë festive dhe përplot emocion, më 12 qershor në livadhin e Mejdanit në Opojë të komunës së Dragashit, u mbajt aktiviteti tradicional “Vrapimi i kuajve n’Opojë”, në nderim të Ditës së Çlirimit.

Ky aktivitet u mbështet nga autoritetet lokale, derisa jehonë të madhe i dha edhe antropologia amerikane që vepron në Kosovë, Janet Reineck.

“Vrapimi i kuajve është një traditë e lashtë në Opojë dhe në shumë pjesë të Kosovës, e lidhur ngushtë me dasmat dhe festat sezonale. Me këtë organizim, komuniteti synoi të ruajë e të promovojë kulturën tradicionale dhe lidhjen me natyrën e historinë lokale”, ka shkruar Reineck.

Pjesëmarrës e vizitorë nga zona të ndryshme shijuan garat dhe mikpritjen, duke e kthyer këtë ngjarje në një simbol të gjallë të trashëgimisë kulturore shqiptare.

