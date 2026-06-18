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Vreshtarët përfitues në Rahovec mund të furnizohen me preparat për luftimin e cikadës

By admin

Drejtoria për Bujqësi në Komunën e Rahovec ka njoftuar vreshtarët përfitues se mund të furnizohen me preparatin për luftimin e insektit cikada në pikën e caktuar të shpërndarjes.

Sipas njoftimit zyrtar, të gjithë vreshtarët që figurojnë në listën përfituese mund ta marrin preparatin tek subjekti i autorizuar “Agronomi” në Bërnjakë.

Autoritetet komunale nuk kanë dhënë detaje shtesë lidhur me sasinë e preparatit apo kohëzgjatjen e shpërndarjes, por kanë bërë të ditur se procesi është duke u zhvilluar sipas listës së përfituesve të miratuar paraprakisht.

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