Vreshtarët përfitues në Rahovec mund të furnizohen me preparat për luftimin e cikadës

Drejtoria për Bujqësi në Komunën e Rahovec ka njoftuar vreshtarët përfitues se mund të furnizohen me preparatin për luftimin e insektit cikada në pikën e caktuar të shpërndarjes.
Sipas njoftimit zyrtar, të gjithë vreshtarët që figurojnë në listën përfituese mund ta marrin preparatin tek subjekti i autorizuar “Agronomi” në Bërnjakë.
Autoritetet komunale nuk kanë dhënë detaje shtesë lidhur me sasinë e preparatit apo kohëzgjatjen e shpërndarjes, por kanë bërë të ditur se procesi është duke u zhvilluar sipas listës së përfituesve të miratuar paraprakisht.
Marketing
Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren