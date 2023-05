Ai, në tubimin që mbajti sot tha se kjo është nata e tij e fundi që i drejtohet serbëve si kryetar i kësaj partie.

“Nesër dikush tjetër do të marrë drejtimin e SNS-it, anëtar i së cilës do të mbetem dhe do të jem anëtar besnik”, tha ai, shkruan Tanjug, transmeton Klankosova.tv.

Më tej, Vuçiq tha se nga nesër do të jetë president i të gjithë qytetarëve të Serbië, e jo president i partive politike.