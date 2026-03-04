15 C
Prizren
E mërkurë, 4 Mars, 2026
type here...

Lajme

VV-ja e përmend Andin Hotin si alternativë për president

By admin

Andin Hoti është emri i radhës që po diskutohet për pozitën e presidentit.

Siç raporton Nacionale, Glauk Konjufca ka refuzuar të përfshihet në këtë procedurë.

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Plani ishte të shkohet me emrin e Konjufcës, siç u raportua dje, por ai nuk pranoi të jetë pjesë e kandidaturave.

Nacionale ka mësuar se VV-ja po e diskuton kandidimin e Andin Hotit për president të Kosovës.

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

 

Djali i veprimtarit dhe intelektualit të zhdukur, Ukshin Hoti sapo është bërë ministër në Qeverinë Kurti 3.

Më herët ai ka qenë kryetar i Komisionit Qeveritar për Personat e Zhdukur.

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
48 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Më Shumë

Lajme

15 të arrestuar dhe 52 aksidente trafiku brenda 24 orëve

Gjatë 24 orëve të fundit, në nivel vendi janë regjistruar gjithsej 52 aksidente trafiku, prej tyre një me fatalitet, 19 me persona të lënduar...
Kulture

Sonte finalja e madhe e Sanremos 2026, 30 artistë në garë për trofeun

Teatri Ariston ka hapur dyert për aktin e fundit të edicionit të 76-të të Festivalit të Sanremos. Mbrëmja e së shtunës, 28 shkurt, shënon...

Përurohet shkolla e re në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Totaj reagon kundër ligjit për Inspektoratin Qendror: Centralizimi dobëson komunat dhe largon shtetin nga qytetari

Shuhet në moshën 79-vjeçare Mane Lumani, një nga shtyllat e 4 Parodistëve të Vlorës

Shkruhet historia: Pilotja e Kosovës renditet e para në botë në paragllajd

Zihet në flagrancë duke vjedhur portofolin, arrestohet i dyshuari në Prizren

Pensionohet polici Nasuf Sinanaj

Një burrë gjendet i vdekur pranë shtëpisë

Drini i Bardhë nis stinorin pranveror me fitore

Policia ndërmerr aksion kundër parkingjeve të parregullta në Prizren – 106 gjoba për dy orë

Murat Jashari refuzon të bëhet President: Familja Jashari iu takon të gjithë shqiptarëve

Valdet Hoxha: Liderët politikë mund të jenë pajtuar në heshtje për zgjedhje

Paga e 13-të për punëtorët e sektorit publik ekzekutohet në fund të këtij muaji

582 vjet nga Besëlidhja e Lezhës

Takim për thellimin e bashkëpunimit mes Postës së Kosovës dhe Spitalit të Prizrenit

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne