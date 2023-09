WBC mund t’i heqë titullin Tyson Fury-t

Tyson Fury mund t’i hiqet titulli i peshave të rënda në WBC nëse nuk përballet me fituesin e përballjes Anthony Joshua me Deontay Wilder.

AJ ka rënë dakord për kushtet për t’u përballur me Wilder, megjithëse vendi i duelit ende nuk është finalizuar.

WBC kohët e fundit renditi Wilder dhe Joshua, respektivisht 37 vjeç dhe 33 vjeç, si peshën e tyre numër një dhe dy, që do të thotë se ata mund të vendosin një status të detyrueshëm në ndeshje.

Dhe është pohuar se WBC mund të kërkojë t’i heqë rripin Fury-t nëse ai refuzon të përballet me fituesin e betejës.

“World Boxing News” pretendon se Fury-t “do t’i hiqet” titulli prestigjioz i gjelbër dhe i artë nëse ai nuk pranon të takohet me asnjërin prej tyre.

Fury nuk e ka mbrojtur kurorën e tij në WBC që nga mposhtja e Derek Chisora në “Wembley” dhjetorin e kaluar.

Dhe rripi nuk do të jetë në ring në përplasjen e tij të ardhshme me ish-kampionin e peshave të rënda të UFC, Francis Ngannou në Arabinë Saudite muajin e ardhshëm.

Megjithatë, WBC ka vendosur një rrip “Kampion i Riadit” në përballjen saudite.

Përpara se Fury të shqetësohet për heqjen e mundshme të titullit, promotori i Joshua-s, Eddie Hearn, së pari duhet të gjejë një mundësi të gatshme për të organizuar ndeshjen e tij të madhe me Wilder.

Gjatë një paraqitje në “BBC Five Live”, ai tha: “Ne kemi rënë dakord për paratë. Ne kemi rënë dakord për gjithçka. Ne jemi duke pritur për kontratën zyrtare, por nuk do të presim përgjithmonë”.

Shefi i Matchroom Boxing shtoi: “Ai (Joshua) thjesht po stërvitet por ai dëshiron Wilder. Nëse nuk mund të bëhet, ai dëshiron të qëndrojë aktiv. Nëse ai lufton në dhjetor, do të jenë tre duele në tetë muaj që është e pabesueshme për të”.

“Njerëzit vazhdojnë të thonë se ai duhet të ketë një luftë më shumë dhe më pas të luftojë Wilder-in, por ne nuk mendojmë kështu. Nëse ai lufton në dhjetor, nëse lufton me Deontay Wilder, nëse lufton me Tyson Fury-n më pas, asgjë nuk do të më befasonte”.

“Ka Filip Hrgovic dhe është Andy Ruiz Jr, por ndoshta nuk do të ndodhë në këtë vend. Ai ka pasur dy turne në ‘The O2 Arena’, kështu që ndoshta do të shkojmë në ‘Madison Square Garden’, diku në Lindjen e Mesme”, përfundoi Hearn.Albanian Post