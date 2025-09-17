15.9 C
Prizren
E mërkurë, 17 Shtator, 2025
type here...

Lajme

Williams mohon se ka dijeni për ngjarjen në ish-godinën e MUP-it në Prizren

By admin

Dëshmitari Paul Williams mohoi se trupat gjermane kanë gjetur 15 të burgosur përfshirë edhe një person të moshuar i cili është gjetur i lidhur me pranga në një karrige dhe i rrahur e që ishte i vdekur në ish-godinën e MUP-it në Prizren.

Kliko Videon:https://www.facebook.com/PrizrenPress/videos/1487564235480956

Sipas prokurorit James Pace, kjo godinë dyshohet se është marrë nga UÇK-ja në qershor të 1999-ës, raporton “Betimi për Drejtësi“.

“Këtë shembull konkret?, Jo, nuk më kujtohet”, tha Williams, duke shtuar që nuk iu kujtohen as raportimet e mediave për këtë gjë.

Dëshmitari mohoi të ketë pasur ndonjëherë kontakt me Adem Demaçin e po ashtu tha se nuk e di nëse ka qenë anëtar i Shtabit të Përgjithshëm të UÇK-së.

“Nuk kam dijeni lidhur me këtë”, deklaroi ai.

Dëshmitarit iu prezantua një libër në të cilin edhe ai ishte autor. Ky libër ishte shkruar në vitin 2001, në të cilin thuhej se disa persona nga popullata e Kosovës e kishin krijuar UÇK-në, e cila vrau policë serbë dhe persona të forcave ushtarake. Po ashtu, në atë libër, sipas prokurorit thuhej se UÇK-ja kishte vrarë edhe persona që cilësoheshin si bashkëpunëtorë, e që kryesisht ishin shqiptarë.

I pyetur se kur e kishte kuptuar që UÇK-ja vriste persona që perceptoheshin si kolaboracionistë, dëshmitari u përgjigj me “nuk e di”.

Më pas, atij iu prezantua një artikull që e ka shkruar nga fundi i 2002-ës, e që kishte formulime të njëjta për UÇK-në. /BpD/

Marketing

20-shi i LDK-së, Fejzë Kabashi, kandidat për Kuvendin e Prizrenit

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Mund të jetë një imazh i ?teksti që thotë "?? ABI PLATINUM RESIDENCE ND?RTUAR me klag ? 1 i ? NIE SOE SDE SIE STOFE ???? STOPE STORE +383 +38349456999 49 456 999 STORE www.abiplatinum.com?"?

Previous article
Veselaj-Gutaj: Jo politikë me shkollën
Next article
Bali Muharremaj për Dr. Salih Bytyqin: Njeri i zemrës së madhe që ia kushtoi jetën shëndetit të qytetarëve

Më Shumë

Fokus

Nisma Socialdemokrate çel zyrtarisht fushatën zgjedhore në Prizren

Nisma Socialdemokrate ka zhvilluar sonte hapjen zyrtare të fushatës zgjedhore në Prizren, me një tubim publik në Kejin e Shatërvanit, ku morën pjesë qytetarë...
Fokus

Muharremaj: Suhareka me internet falas në hapësira publike

Kryetari i Komunës së Suharekës ka bërë të ditur se tashmë qytetarët dhe vizitorët do të kenë mundësinë të shfrytëzojnë internet WIFI falas në...

Hapen aplikimet për Bootcamp-et e Inteligjencës Artificiale në Prizren

Drejtoresha e Arsimit në Prizren vizitoi Medresenë “Alauddin”

Pesë vite më parë, mbylli perden përgjithmonë aktori Adem Mikullovci

Smajl Latifi: Jemi të parët në Kosovë për përmbushjen e premtimeve zgjedhore

Bashkimi e nis kampionatin në Gjakovë kundër Vëllaznimit

Liria del me barazim 1-1 në Vushtrri, Fetahaj shpëton bardhezinjtë

Paralajmërim, varianti i ri i Covid përhapet me shpejtësi: Ngjirja e zërit si shenja e parë

Grupi legjendar i rock-ut ‘Scorpions’ rikthehet pas 24 vitesh me koncert në Tiranë

Prizreni kërkon pikët e plota të para në Suharekë

Rahoveci për herë të dytë apo Kastrioti për herë të parë

63 vjeçari dyshohet se goditi me sëpatë vëllain e tij 72 vjeçar në Romajë

Mbi 7 mijë ulëse te stadiumi i Prizrenit

20-shi i LDK-së, Dr. Fejzë Kabashi, zotohet se do t’i mbështesë shtresat në nevojë – 300 shtëpi të reja në katër vitet e ardhshme

Punime të paligjshme në tokë publike – sekuestrohen eskavatori dhe kamioni në Dedaj të Hasit

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne