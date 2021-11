Xheladini: Një ndër prioritetet kryesore do të jetë arsimi në Dragash

Në emisionin Prime Time , në Kanal10 janw ballafaquar kandidatët për kryetar të komunës së Dragashit, Shabani Shabani, nga PDK, dhe Bexhet Xheladini nga LDK.

Ky i fundit tha se ndër prioritetet kryesore do të jetë arsimi në Dragash.

“Në qeverisjen tonë katër vjeçare një ndër prioritetet kryesore është arsimi, ku komuna do të angazhohet për ngritjen e cilësisë së arsimit, dhe mësimdhënies. Dihet që me ligj kompetencat janë që komunat mund të menaxhoj me arsim të fillorë, dhe të mesëm, gjithashtu kurrikulën e arsimit nuk mund ta ndryshojmë por do ta zbatojmë më përpikëri, kështu që nivelin e mësimdhënies”

“Ngritjen e cilësisë së arsimit do ta bëjmë përmes futjes së sistemit të garave nëpër shkolla, kuizeve të diturisë nëpër shkolla, shpalljen e nxënësit më të mirë të klasës, më të mirë të shkollës, më të mirë në të gjitha lëndët mësimore, si dhe do ti futin edhe aktivitetet artistiko kulturore”, tha Xheladini