17.9 C
Prizren
E premte, 5 Shtator, 2025
type here...

Rozë

Yll Limani më në fund publikon versionin e tij të këngës “Po të pres te shadërvani”

By admin

Artisti shumë i dashur për publikun, Yll Limani, ka publikuar më në fund versionin e tij të shumëpritur të këngës “Po të pres te shatërvani”.

Kënga, e cila fillimisht u interpretua nga ai gjatë një prej koncerteve të tij live, u prit jashtëzakonisht mirë nga publiku dhe u bë menjëherë virale në rrjetet sociale.

“Po të pres te shatërvani” është një këngë ikonike që mban firmën e dy emrave të mëdhenj të muzikës shqiptare: Nexhmi Mehmeti dhe Ganimete Jashanica.

Ylli ka sjellë një version të përpunuar dhe të regjistruar në studio, duke i shtuar një frymë të tij autentike.

 

Pas publikimit, reagimet nuk kanë munguar. Ndër komentet e shumta, disa fansa e shprehën mendimin se interpretimi live i Yllit ishte më i mirë se versioni në studio.

Megjithatë, edhe versioni i incizuar është pritur me padurim dhe tashmë mund të gjendet në platformën YouTube. /Telegrafi/

Previous article
KB Rahoveci ndryshon emrin në “KB Rahoveci 029”
Next article
Adifete Shiti: Poezia për mua është zemra që flet në heshtje

Më Shumë

Fokus

Rahovec/ Vreshtarët ankohen për çmimin e rrushit, paralajmërojnë protesta

Në rajonin e Rahovecit, po vazhdon fushata e vjeljes së rrushit. Vreshtarët ankohen se përpunuesit pak po e paguajnë rrushin. Kërkojnë rritje të çmimit...
Fokus

Vdekja e 35-vjeçarit në vendin e punës në Mushtisht – policia arreston dy persona

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në fshatin Mushtisht të Suharekës, ku një punëtor ka humbur jetën në rrethana të dyshimta gjatë orarit të...

Hajni me maskë sulmon pronarin e shtëpisë në Romajë të Hasit, i vjedh orën dhe unazën

Rahoveci vlerësohet nga projekti DEMOS

Vetura godet për vdekje një 40-vjeçare në fshatin Gjonaj të Hasit

Latifi: Ndarja e 500 eurove për nëna ndikoi në rritjen e numrit të lindjeve në Rahovec

Sekuestrohet arma e krimit në Prizren

Vjedhje në një xhami të Rahovecit, grabitet kasaforta me para

Në 49 vjetorin e lindjes, ‘Liria’ e Prizrenit përkujton dëshmorin dhe ish-futbollistin Përparim Thaçi

Arrestohet shoferi që e goditi për vdekje 38-vjeçaren në Gjonaj të Prizrenit

Kurti uron Zhegrovën për transferimin e madh te Juventusi

Alltan Gjinaj nga Hasi financoi shkollimin e presidentit turk, Rexhep Taip Erdogan

Të shtënat me armë në aheng familjar, paraburgim për tre të dyshuarit në Prizren

Dy vetaksidente me dy të lënduar në Duhël të Suharekës

Tre biznese të reja në Rahovec përfitojnë grante nga projekti INTEGRA

Stadiumi “Përparim Thaçi” në Prizren drejt transformimit modern

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne