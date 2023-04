Ylli fiton dhe ngushton serinë gjysmëfinale në 2:1

Golden Eagle Ylli e ka mposhtur Pejën, duke e ngushtuar serinë gjysmëfinale të Play-offit në 2:1.

Në ndeshjen e të mërkurës suharekasit kanë shënuar fitore me rezultat 104:107 (14:25, 28:18, 19:29, 43:35).

Dhjetë minutat e fundit ishin drama e vërtetë e ndeshjes, me skuadrat që ishin shumë të balancuara në kuptim të pikëve, po që në fund Ylli dëshiroi më shumë triumfin.

Te vendasit u dalluan Larry Thomas me 20 pikë, gjashtë kërcime e shtatë asistime dhe Jalen Tate me 23 pikë e katër asistime, kurse te mysafirët u dalluan Henrik Sirko me 22 pikë e dhjetë kërcime dhe Wesley Washburn me 19 pikë, pesë kërcime e pesë asistime.

Ndeshja e radhës do të zhvillohet gjatë fundjavës në Therandë.