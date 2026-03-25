Sport

Ylli i bashkohet Pejës në finale

By admin

Golden Eagle Ylli është finalisti i dytë i Ligës Unike.

Therandasit në gjysmëfinale fituan ndaj Besëlidhjes me rezultat 63:76.

Të enjten do të zhvillohet ndeshja për vendin e tretë mes Vëllaznimit dhe Besëlidhjes nga ora 15:00, kurse finalja zhvillohet në ora 18:00.

Ndryshe, Peja është kualifikuar në finale duke mposhtur Vëllaznimin 82:67, në një sfidë, ku fituesi u vendos në pjesën e dytë.

Final 4 i Ligës Unike po zhvillohet në Tiranë./PrizrenPress.com/

