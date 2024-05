Ylli i Leipzig në listën e ngushtë të Bayern-it

Bayern Munich me sa duket po shikon drejt RB Leipzig si pjesë e planifikimit të skuadrës për sezonin e ri. Dani Olmo thuhet se është një emër shumë i lakmuar në Sabener Strasse.

Siç raporton eksperti i transferimeve Fabrizio Romano, Dani Olmo është në listën e ngushtë të Bayern-it për periudhën e ardhshme të transferimeve.

Gazetari italian tregon se drejtori sportiv i Bayern-it, Max Eberl, e njeh mirë mesfushorin sulmues që nga koha e tij në RB Leipzig. Përveç Bayern, Barcelona dhe dy klube të paidentifikuara të Premier League thuhet se janë gjithashtu të interesuar për Olmo-n.

Sipas Romano, 26-vjeçari ka një klauzolë largimi për verën në kontratën e tij me RB Leipzig. Kostoja 60 milionë euro.

Olmo ka luajtur për Leipzig-un që nga viti 2020. Mesfushori shënoi katër gola në 21 paraqitje në sezonin e fundit të Bundesliga-s, por iu desh të luftonte vazhdimisht me fatin e keq me dëmtimet. Kontrata e Olmo-s me RB Leipzig zgjat deri në vitin 2027.

Spanjolli ndihet “jashtëzakonisht rehat”, theksoi drejtori sportiv i RB, Rouven Schroder në prill.

Te Leipzig, Olmo ka “një mjedis ideal për të arritur performancë të lartë. Me infrastrukturë të shkëlqyer, një qytet të mrekullueshëm, tifozë shumë mirënjohës dhe në të njëjtën kohë paqen dhe qetësinë për t’u fokusuar sa më shumë”, theksoi ai.

Tani Bayern mund të jetë joshës. Skuadra e Mynihut ka përdorur RB Leipzig disa herë në të kaluarën e afërt.

Në vitin 2021, Dayot Upamecano u zhvendos nga Leipzig te Bayern. Verën e kaluar Konrad Laimer mori të njëjtën rrugë. Max Eberl dhe Julian Nagelsmann (tani trajner i kombëtares) kanë punuar gjithashtu për Leipzig para angazhimeve të tyre te Bayern. Albanian Post