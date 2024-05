Ylli i Man Cityt i shpëtoi fatkeqësisë – ai për pak sa nuk ra nga autobusi gjatë festës së titullit

Jack Grealish u përball me diçka jo të zakonshme, pasi anglezi për pak sa nuk ra nga autobusi gjatë paradës së Manchester Cityt e cila u bë për të festuar titullin kampion në Ligën Premier.

Ekipi i Manchester Cityt mori rrugët e Mançesterit të dielën për të festuar titullin e katërt radhazi në elitën e futbollit anglez.

Dhe Grealish, i cili njihet si një lojtar që shfrenohet gjatë festave të tilla, si gjithmonë edhe kësaj radhe tentoi të merrte vëmendjen e tifozëve me gjestet e tij.

Por, gjërat për pak morën një kthesë tjetër dhe ai i shpëtoi më së keqes pasi anglezi për pak sa nuk u rrëzua nga autobusi.

Jack Grealish nearly FALLING OFF THE BUS. pic.twitter.com/wA4nvVbbCN

— City Report (@cityreport_) May 26, 2024