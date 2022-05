Ylli i NBA-t kërcënoi me armë bashkëshorten para fëmijëve të tij, nisin hetimet

Rajon Rondo dyshohet se drejtori armën mbi nënën e fëmijëve të tij dhe e kërcënoi se do ta vriste gjatë një fjalosje të ashpër dhe gruaja pretendon se fëmijët e tyre ishin dëshmitarë të të gjithë ngjarjes.

TMZ Sports ka mësuar se Ashley Bachelor, ish-partnerja e Rondos dhe nëna e dy fëmijëve të tij, ka paraqitur një urdhër mbrojtës urgjent në Louisville javën e kaluar, duke kërkuar mbrojtje për të, djalin dhe vajzën e saj, derisa tregon historinë në lidhje me incidentin e supozuar.

Bachelor thotë se Rajon, është është një kampion i dyfishtë në NBA dhe 4 herë në All-Star, po luante videolojëra me djalin e tij më 11 maj kur Ashley i kërkoi djalit t’i hiqte rrobat. Bachelor thotë se Rajon u tërbua dhe përplasi konsolën e lojës nga muri para fëmijës.

Ajo më tej thotë se Rajon vazhdoi më pas sjelljen e ashpër, duke thyer gjithçka, nga një filxhan çaji deri te dritat e jashtme dhe kazanët e plehrave.

Bachelor ka deklaruar se fëmijët ishin të shokuar pasi panë që babai i tyre e humbi kontrollin, kështu që ajo u përpoq të “zhvlerësonte” situatën. Por, ajo thotë se Rajon u përgjigj duke kërcënuar me vdekje, duke thënë: “Ti je i vdekur”.

Rondo u largua përkohësisht nga shtëpia, sipas Ashley, përpara se të kthehej rreth 15 minuta më vonë, kur dyshohet se iu afrua një dere të pasme dhe filloi të përplaste dritaren me armën e tij.

Më tej ajo thotë se nuk e dinte se çfarë po ndodhte, ndaj iu afrua derës nga brenda për të parë. Ajo dyshohet se e ka parë Rondon me armë dhe i ka kërkuar të ndalojë sepse po e trembte. Ajo thotë se Rondo nuk e dëgjoi, dhe në vend të kësaj bërtiti, “Shko merr djalin tim!”.

Ashley thotë se kishte frikë nëse nuk do të ndiqte urdhrat e tij, mund të ndodhte diçka e keqe, kështu që ajo e solli djalin e tyre, Pierre, poshtë, por e mbajti derën e pasme të mbyllur.

Menjëherë pas kësaj, Ashley thotë se Pierre hapi derën dhe Rondo “e nxorri jashtë”.

Bachelor thotë se Rondo, i cili dyshohet se ende mbante armën e tij, po i bërtiste Pierrit, duke e pyetur pse djali kishte frikë nga babai i tij.

Ashley, e cila pretendon se djali i saj ishte “dukshëm i frikësuar”, thotë se ajo nuk ndërhyri sepse kishte frikë se Rajon do ta qëllonte.

Bachelor shton më tej se Rajon përfundimisht kërkoi që vajza e tyre të dilte edhe jashtë … ku ajo pretendon se ai u bërtiti të dy fëmijëve se kishin frikë prej tij.

Por, tani Bachelor thotë se ka frikë për sigurinë e saj dhe të fëmijëve, duke shkruar sa vijon në urdhrin e mbrojtjes emergjente më 13 maj.

“Unë jam jashtëzakonisht e frikësuar për sigurinë time dhe për sigurinë e fëmijëve të mi. Rajon ka një histori sjelljeje të paqëndrueshme, të çrregullt, shpërthyese. Ai është verbalisht, emocionalisht dhe financiarisht abuziv. Ai godet fizikisht djalin tonë dhe e thërret me emra fyes dhe e akuzon se sillet si ‘k*rvë’”.

“Rajoni sulmon gojarisht vajzën tonë. Ai e quan atë si ‘k*rvë’. Rajon ka bërë disa kërcënime, duke thënë në periudha të ndryshme se do të më qëllojë ose do të qëllojë makinën time”, ka potencuar ajo.

Ashley Bachelor iu dha mbrojtje fizike dhe dy fëmijët e saj nga një gjykatës vendas. /Telegrafi/