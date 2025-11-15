Ylli synon fitoren ndaj Borës në Suharekë

Java e gjashtë e kampionatit hapet me një përballje interesante mes Golden Eagle Yllit dhe Borës, e cila zhvillohet sot në palestrën “13 Qershori” në Therandë, raporton PrizrenPress.
Skuadra therandase ka regjistruar një fitore dhe katër humbje deri tani, ndërsa Bora mbetet e vetmja skuadër pa fitore këtë edicion, me katër humbje në katër ndeshje.
Takimi pritet të nisë në ora 17:00, ku Ylli do të kërkojë të rikthehet te fitorja para tifozëve të vet, ndërsa prishtinasit synojnë të marrin pikët e para të sezonit./PrizrenPress.com
