Ylli synon fitoren ndaj Borës në Suharekë

By admin

Java e gjashtë e kampionatit hapet me një përballje interesante mes Golden Eagle Yllit dhe Borës, e cila zhvillohet sot në palestrën “13 Qershori” në Therandë, raporton PrizrenPress.

Skuadra therandase ka regjistruar një fitore dhe katër humbje deri tani, ndërsa Bora mbetet e vetmja skuadër pa fitore këtë edicion, me katër humbje në katër ndeshje.

Takimi pritet të nisë në ora 17:00, ku Ylli do të kërkojë të rikthehet te fitorja para tifozëve të vet, ndërsa prishtinasit synojnë të marrin pikët e para të sezonit./PrizrenPress.com

Zafir Berisha me djem niset për protestë: Të gjitha rrugët të çojnë në Strasburg të Francës!
Sonte derbi i të pamposhturve: Bashkimi përballet me Pejën në Prizren

Lajmet e Fundit

