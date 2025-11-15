Zafir Berisha me djem niset për protestë: Të gjitha rrugët të çojnë në Strasburg të Francës!

Ish-komandanti i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Zafir Berisha, së bashku me dy djemtë e tij, Kushttrimin dhe Kremtimin, është nisur drejt Strasburgut të Francës për t’iu bashkuar protestës kundër asaj që ai e quan “padrejtësi ndaj UÇK-së”.
Berisha, në një deklaratë të bërë publike, theksoi se të gjitha rrugët e tyre sot çojnë drejt Strasburgut, aty ku sipas tij kanë zanafillën “mostrumet politiko-juridike të ngritura mbi dosjet e Serbisë, Rusisë dhe bashkëpunëtorëve të tyre kundër UÇK-së”.
“Unë, si prind i dy djemve të lindur pas luftës, që janë dëshmi e gjallë se lufta e UÇK-së ishte për jetë e jo për urrejtje, po nisem për të protestuar kundër padrejtësive që po i bëhen çlirimtarëve,” ka deklaruar Berisha.
Ai theksoi se fëmijët e çlirimit nuk do të lejojnë që sakrifica e luftës të njolloset.
“Evropa duhet ta dëgjojë zërin e fëmijëve të lirisë. Në Hagë po gjykohen ata që sollën lirinë në Kosovë dhe paqen në rajon. A është kjo drejtësi?”, ka shtuar ai.
Berisha u bëri thirrje institucioneve ndërkombëtare që të reflektojnë, duke paralajmëruar se “historia do t’i mallkojë” nëse padrejtësia ndaj UÇK-së vazhdon.
