Zafir Berisha e kujton aksionin e UÇK-së të 7 korrikut ‘98

Ish-komandanti i UÇK-së, Zafir Berisha, ka shpalosur kujtime për aksionin e 7 korrikut të vitit 1998.

Ai tregon se si bashkë me bashkëluftëtarët ra në pritë të forcave serbe.

Postimi i Berishe?s ne? Facebook

Para 24 viteve, me 7 korrik 1998,

Gjatë nje? aksioni qe? kishim nde?rmarre? jashte? zone?s se? lire? të UÇK-së, së bashku me Lumni Berishën-Hanci dhe Besmir Shalën biem ne? prite? te? forcave serbe që udhëhiqeshin nga komandanti i policis serbe në Prizren, Shekiq!

Në kohën sa zhvilloheshin luftimet, deri sa unë isha me pakë ushtar në vijën e parë të frontit, në krahin e djathët të vijës së frontit (Përpanikë) kishte mërri Agim Shala me luftëtar nga Jeshkova, derisa në prapavijën time kishtë ardhë Xhevat Berisha me shokë nga shtabi…

Pas disa ore? luftimesh me forcat serbe që u zhvilluan te vendi i quajtur “Laku Billushës”, forcat okupuse serbe me humbje te? me?dha dhe te? turpe?ruar u detyruan te? zbrapsen nga kishin ardhur.

Luftimet e 7 korrikut mobilizuan shume? djeme? e vajza te? Komune?s se? Prizrenit ne? radhe?t e UC?K-se?, te? cile?t muarëm pjes në shume? beteja tjera, ku do t’i pe?rballojnë me sukses luftimeve qe? u zhvilluan ne? Rajonin e Vërrinit si në Tusuz, Lez, Jeshkovë, Hoqe? e Qytetit, Billushe?, Arbëri, Poslishtë, Malësi e Vërrinit, Kushëndill, aksione luftarake që nuk u ndalën kundër okupatorit serbë në Kosovë, gjatë viteve 1998-1999.

Forcat serbe edhe pasë 7 korrikut, organizuan nje?sitet elite te? tyre qe? me c?do kusht te? me? likuidonin, duke ngritur kurthe dhe prita te? ndryshme, te? cilat u treguan te? pasuksesshme.

Lufta pe?r lirin e Kosove?s vazhdoj me shumë beteja në Prizren e kudo në Kosovë deri ne? c?lirimin e plote? te? vendit me 12 qershor 1999, ku përfundimisht ju dha fund sundimit shekullor serbo-sllavê në tokat tona.

Me respekt i kujtoj gjithë ata luftëtar trima, disa prej të cilëve sot janë heroi të Kosovës!

P.S; Në përfundim e sipër të luftimeve, dua me respekt ta kujtoj ardhjen e tre gazetarve Qazim Thaqi, Agron Shporta dhe Asllan Bekteshi si dhe aktivisti tashmë i ndjerë nga KMDLNj Masar Shala me baskëpuntor, të cilët i dhan jehonën e merituar këtij triumfi të UÇK-së!

Me respekt Zafa