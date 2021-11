Zafir Berisha: Kisha ofertë nga VV-ja për të bashkëpunuar në Prizren

Zafir Berisha nga Nisma Socialdemokrate ka folur për ofertën që VV-ja ia ka bërë për të bashkëpunuar në Prizren.

Berisha në emisionin ‘dPt te Fidani’ në T7 tha se ka pasur ofertë por jo të drejtpërdrejt.

Sipas tij, VV-ja me sjelljet e tyre nuk ka lënë vend as edhe për të pirë një kafe së bashku.

“Drejtpërdrejt natyrisht shoktë e mi njerëzit e mij i kanë provoku cka menon Zafa, a mundemi me u ul edhe njëherë me Zafen. Për shkak të atyre sjellve dhe veprimeve dmth nuk kanë lënë hapësirë as me pi kafe, për shkak të atyre sjelljeve e kanë marrë edhe përgjigjen. Ka pas oferta por jo të drejtpërdrejta”, tha Berisha.