Zafir Berisha prezanton iniciativën politike “Bashkimi Demokratik i Prizrenit” – gati për zgjedhjet lokale të 12 tetorit

Kryetari i Bashkimit Demokratik, Zafir Berisha, prezantoi zyrtarisht iniciativën qytetare politike “Bashkimi Demokratik i Prizrenit” (BDP), e cila do të garojë në zgjedhjet lokale të 12 tetorit 2025.

I shoqëruar nga miq, bashkëpunëtorë dhe përkrahës, Berisha theksoi se kjo iniciativë ka për synim ruajtjen dhe avancimin e vlerave kulturore, historike dhe politike të Prizrenit, si dhe promovimin e diversitetit fetar e kombëtar, duke e konsideruar këtë trashëgimi si një pasuri të veçantë për shoqërinë prizrenase.

“Vizioni ynë është për një Prizren ndryshe – një qytet i barazisë, zhvillimit dhe mundësive të barabarta për të gjithë”, deklaroi Berisha.

Ai shtoi se objektivat e ‘Bashkimit Demokratik’ do të jenë në përputhje me përgjegjësitë kushtetuese dhe ligjore të pushtetit lokal, duke synuar gjithashtu një bashkëpunim konstruktiv me qeverinë qendrore në funksion të interesave të qytetarëve.

Ndër prioritetet kryesore të programit të BDP-së përmenden:

Investime në infrastrukturë, përfshirë rrugët, trotuaret, kanalizimin e ujërave të zeza, ndriçimin publik dhe një sistem funksional të transportit publik për qytetin dhe fshatrat;

Mbrojtja dhe promovimi i trashëgimisë kulturore dhe restaurimi i objekteve historike në bashkëpunim me ekspertë të fushës;

Krijimi i hapësirave dhe programeve për të rinjtë, duke përfshirë qendra rinore, trajnime profesionale dhe projekte kulturore e sportive;

Mbështetja për ndërmarrësit lokalë, me fokus të veçantë në sektorët e turizmit, zejtarisë dhe teknologjisë;

Nxitja e turizmit rural dhe malor;

Përmirësimi i gjendjes mjedisore në qytet përmes pastrimit të lumenjve, menaxhimit të mbeturinave dhe krijimit të një sistemi të riciklimit;

Zgjerimi i sipërfaqeve të gjelbra dhe krijimi i parqeve në lagje me mungesë të tyre;

Rritja e transparencës përmes platformave digjitale që lehtësojnë konsultimin me qytetarët dhe ofrimin e informacionit mbi shpenzimet buxhetore dhe realizimin e projekteve.

“Bashkë për një Prizren më të mirë” është mesazhi që Zafir Berisha dhe ekipi i tij kanë zgjedhur për të përçuar një frymë bashkimi, zhvillimi dhe angazhimi qytetar.

