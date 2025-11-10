11.5 C
Zafir Berisha uron Shaqir Totajn për rizgjedhjen kryetar i Prizrenit

By admin

Kandidati i Bashkimit Demokratik për Prizren, Zafir Berisha, ka uruar Shaqir Totajn për rizgjedhjen e tij në krye të Komunës së Prizrenit.

“Urime Shaqë fitoren. Vërtetë koalicioni i pazargjinjëve të ka ndezë, bashkë me propagandën e ulët përçarëse në të cilën pate rënë, për ndonjë votë më shumë! Nëse unë të kam kursyer, dije që pa i bërë një vit, do të të ‘ndezin’ bashkë me pazargjinjtë, sepse ata nuk janë Zafa,” ka shkruar Berisha.

Ai ka falënderuar votuesit e Bashkimit Demokratik për përkrahjen e treguar në këtë proces zgjedhor.

“Votuesit e BD i falënderoj nga zemra për besnikërinë e treguar deri në fund dhe që nuk ranë viktima të propagandës përçarëse mbi baza rajonale, ku ra Shaqa dhe vazalët rreth tij,” ka përfunduar Zafir Berisha.

Artan Abrashi uron Shaqir Totajn për fitoren

