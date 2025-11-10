12.9 C
Prizren
E hënë, 10 Nëntor, 2025
Zafir Berisha uron Shaqir Totajn për rizgjedhjen kryetar i Prizrenit

By admin

Kandidati i Bashkimit Demokratik për Prizren, Zafir Berisha, ka uruar Shaqir Totajn për rizgjedhjen e tij në krye të Komunës së Prizrenit.

“Urime Shaqë fitoren. Vërtetë koalicioni i pazargjinjëve të ka ndezë, bashkë me propagandën e ulët përçarëse në të cilën pate rënë, për ndonjë votë më shumë! Nëse unë të kam kursyer, dije që pa i bërë një vit, do të të ‘ndezin’ bashkë me pazargjinjtë, sepse ata nuk janë Zafa,” ka shkruar Berisha.

Ai ka falënderuar votuesit e Bashkimit Demokratik për përkrahjen e treguar në këtë proces zgjedhor.

“Votuesit e BD i falënderoj nga zemra për besnikërinë e treguar deri në fund dhe që nuk ranë viktima të propagandës përçarëse mbi baza rajonale, ku ra Shaqa dhe vazalët rreth tij,” ka përfunduar Zafir Berisha.

