Zafir Berisha vazhdon fushatën në lagjet ‘Ortakoll’, ‘Arbana’ dhe ‘Tabakhane’: Zëri juaj vendos më 12 tetor

Kandidati i Bashkimit Demokratik për kryetar të Komunës së Prizrenit, Zafir Berisha, ka zhvilluar sot takime me banorët e lagjeve ‘Ortakoll’, ‘Arbana’ dhe ‘Tabakhane’, në kuadër të fushatës zgjedhore për zgjedhjet lokale të 12 tetorit.
Gjatë bashkëbisedimit me qytetarët, Berisha theksoi rëndësinë e pjesëmarrjes aktive në zgjedhje dhe dëgjimit të zërit të qytetarëve në vendimmarrje.
Ai vlerësoi lagjet ‘Ortakoll’, ‘Arbana’ dhe ‘Tabakhane’ si zona me potencial të madh urban dhe njerëz të përkushtuar ndaj qytetit, por që përballen me sfida të përditshme si mungesa e parkingjeve, hapësirave rekreative dhe gjelbra, si dhe ndjenja e përjashtimit nga proceset vendimmarrëse.
“Të nderuar banorë, kjo është dita jonë për të zgjedhur të ardhmen që e meritojmë!”, u shpreh Berisha, duke theksuar se Bashkimi Demokratik synon një qeverisje më të afërt me qytetarët dhe zgjidhje konkrete për problemet e tyre.
Marketing
Hazer Shala, kandidati i PDK-së me numër 26 për asamblenë e Prizrenit
Tefik Tarashaj: Pagën time do ta ndaj për 5 familje në nevojë
9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit
26-shi i LDK-së, Arben Hoxha po kërkon votën tënde që zëri yt të dëgjohet në Kuvendin e Prizrenit!
Më 12 tetor, voto për Vjollca Kuzhnini – kandidatja e AAK-së për Kuvendin Komunal të Prizrenit, numër 9 në fletvotim!
20-shi i LDK-së, Fejzë Kabashi, kandidat për Kuvendin e Prizrenit
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren