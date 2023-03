Zaniolo, prioriteti i Milan-it për sezonin e ri

Nicolo Zaniolo ishte padyshim një nga protagonistët e mëdhenj të ditëve të fundit të merkatos së dimrit pasi ra dakord për transferimin e tij te Galatasaray turk.

I ardhur nga Roma në një lëvizje krejtësisht të papritur, potenciali i futbollistit italian sugjeronte se ai do të shkonte në një ekip të madh evropian. Megjithatë diçka e tillë mund të ndodhë këtë verë pasi mësohet për interesimin e Milan-it, raportojnë mediat italiane.

Pasi u bë e ditur se klauzola e shkëputjes së kontratës së Zaniolo-s në skuadrën turke është vetëm 35 milionë euro, skuadra kuqezi e drejtuar nga Stefano Pioli ka nisur punën për të parë se si mund ta mbyllë nënshkrimin e futbollistit italian me synimin për 2023-24.

Ky është nënshkrimi që ata kërkojnë në “San Siro” për të rikuperuar konkurrencën e humbur gjatë këtij viti.

Lojtari italian e di se nënshkrimi për Galatasaray ishte një hap prapa në karrierën e tij sportive. Por, gjithashtu ai është i vetëdijshëm se vazhdon të ketë një emër të mirë në mesin e disa prej skuadrave kontinentale më me ndikim.

Zaniolo ishte pranë Milan-it, të paktën kështu u përfol nga mediat italiane, gjatë merkatos së dimrit. Megjithatë, problemet financiare të kuqezinjëve bën që transferimi të mos kryhej dhe lojtari të përfundonte në Turqi. Por, në verë ata do të bëjnë tentativën e radhës, duke besuar se dhe negociatat me Galata-n do të jenë më të qeta se ato me Roma-n.

23-vjeçari këtë sezon me Roma-n arriti të kishte 17 paraqitje ku realizoi dy gola dhe tre asistime.

Ai u aktivizua në miqësoren e Galatasaray-t me Alanyaspor-it, të fituar 4-2 nga skuadra e tij. Zaniolo realizoi golin e katërt.

