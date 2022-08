Zbulohen destinacionet më të lira të kësaj vere!

Bullgaria dhe Turqia ka të ngjarë të jenë destinacionet më të lira pranë pushimeve verore, sipas Post Office Travel Money. Raporti vjetor i kompanisë shqyrtoi 16 resorte të njohura dhe koston e 12 shpenzimeve të zakonshme të pushimeve, duke përfshirë një vakt familjar, pije, krem ??kundër diellit, ilaçe kundër insekteve dhe artikuj plazhi, duke filluar nga kova dhe lopata deri te akullorja dhe shëtitje me pedalo.

Raporti, i prodhuar me kompaninë e udhëtimit Tui, vlerësoi një kosto prej 86 £ për ato shpenzime në Sunny Beach në Bullgari dhe Marmaris, Turqi. Megjithatë çmimet në të dy resortet janë rritur që përpara fillimit të pandemisë së koronavirusit – 11% në Marmaris dhe 8% në Sunny Beach – por rënia e lirës turke gjatë asaj kohe do të zvogëlojë ndikimin e kostove në Marmaris.

Vendpushimi më i lirë i Eurozonës ishte Algarve i Portugalisë, i cili erdhi me 108 £ për 12 artikujt, Funchal në Madeira ishte 125 £, Costa Del Sol ishte 127 £ dhe Korfuzi në Greqi ishte 133 £. Më e shtrenjta ishte Ibiza, me një kosto prej rreth 186 £ në barometër, e ndjekur nga Pulia, Itali me rreth 185 £.

Por çmimet në të dyja këto vende kanë rënë që nga viti 2019 – përkatësisht me 4.9% dhe 5.2%.

Rritja më e madhe e çmimeve ishte në Kretë – një rritje prej 37.7% që do të thotë se shpenzimet e 12 pushimeve arrijnë në rreth 161 £. Çmimet janë rritur në tre të katërtat e 16 destinacioneve të mbuluara nga raporti, kryesisht për shkak të tarifave më të larta për vaktet dhe pijet, dhe rënies së vlerës së stërlinës (stërlina tregtohet me 1.17 euro, duke qenë 1.21 euro në prill). Rritja mesatare midis atyre që panë rritje ishte 13.3%. Nick Boden, kreu i Post Office Travel Money, tha:

Rënia e fundit e stërlinës kundrejt monedhave evropiane dhe pasiguria e vazhdueshme rreth asaj se si do të performojë në javët e ardhshme do të thotë se mbajtja e një kontrolli të ngushtë mbi shpenzimet e resortit do të jetë vendimtar për familjet këtë verë për të shmangur shkatërrimin. buxhetin e pushimeve. Ne gjetëm variacione të mëdha çmimesh në 16 destinacionet e anketuara, veçanërisht në 13 resorte të Eurozonës. Kjo e bën dyfish të rëndësishëm që pushuesit të bëjnë me kujdes detyrat e shtëpisë dhe buxhetin për të mbuluar shpenzimet në resortin e pushimeve që po vizitojnë. Ne zbuluam gjithashtu se çmimet mund të ndryshojnë në mënyrë dramatike midis vendpushimeve në të njëjtin vend. Në Greqi, për shembull, kostot e barometrit ishin 17% më të ulëta në Korfuz sesa në Kretë.