Zbulohet slogani për protestën e 12 nëntorit: T’i dalim zot bashkë

Partia Demokratike ka thirrur protestë kombëtare më 12 nëntor, për të rrëzuar nga qeveria kryeministrin Edi Rama. Ditën e sotme është zbuluar edhe slogani i kësaj proteste.

“Shqipëria në rrezik, protesto, t’i dalim zot, bashkë”, është ky slogani i PD.

Protesta e paralajmëruar për datën 12 nëntor është shpallur nga Sali Berisha dhe Partia Demokratike. Menjëherë i është përgjigjur edhe Partia e Lirisë. Sikurse tregoi marrëveshja me 6 pika për t’u futur bashkë në zgjedhjet lokale të 14 majit, opozita tani duket se do të qëndrojë e bashkuar në rrugën e përballjes me qeverinë e Edi Ramës.