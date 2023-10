Zelensky: Fitorja do të vijë

Në një fjalim të dielën, në një festë të Ukrainës, duke nderuar veteranët dhe ushtarët e rënë, presidenti Volodymyr Zelensky tha se “fitorja do të vijë” në luftën e vendit kundër Rusisë, ndërsa e vuri theksin tek rëndësina e unitetit dhe optimizmit. “Uniteti ynë duhet të na mundësojë të shkojmë deri në fund për ta përzënë pushtuesin nga toka jonë, dhe kjo do të ndodhë,” tha Zelensky gjatë një ceremonie në Kiev për të shënuar Ditën e Mbrojtësve.

“Asnjëherë më Ukraina nuk do të paguajë me të ardhmen e fëmijët e saj, sovraniteti i saj dhe vullneti i saj për premtime iluzore paqeje”.Ndërkohë, zhvillimet tjera në dhe rreth luftës në Ukrainë, janë si në vijim: Presidenti amerikan, Joe Biden, i ka bërë thirrje Kongresit që ta miratojë me shpejtësi ndihmën për Ukrainën pasi kjo ndihmë u la jashtë marrëveshjes.

“Ne nuk mund të lejojmë në asnjë rrethanë që të ndërpritet mbështetja amerikane për Ukrainën”, ka deklaruar Biden.Senatorët amerikanë nga të dy partitë kryesore kanë lëshuar një deklaratë në mbështetje të Kievit, duke thënë se Uashingtoni do të vazhdojë të ofrojë mbështetje kritike për Ukrainën pasi ndihma për këtë vend u la jashtë marrëveshjes së Kongresit përmes së cilës marrëveshje arriti të shmanget mbyllja e qeverisë amerikane. Deklarata e përbashkët nga gjashtë senatorë, përfshirë liderin e pakicës republikane, Mitch McConnell, dhe udhëheqësin e shumicës demokratike, Chuck Schumer, thotë se ata e mirëpritën marrëveshjen. Megjithatë, ai la të pazgjidhura një “numër prioritetesh urgjente”.

Ish-presidenti i Rusisë dhe nënkryetari i këshillit të sigurisë, Dmitry Medvedev, tha se zhvendosja e trajnimit dhe prodhimit në territorin ukrainas do t’i kthente instruktorët tuaj në objektiva legalë për forcat tona të armatosura. Duke e ditur mirë se do të shkatërrohen pa mëshirë. Dhe jo më si mercenarë, por pikërisht si specialistë britanikë të NATO-s. Këta idiotë po na shtyjnë në mënyrë aktive drejt një lufte të tretë botërore.”Kryeministri i ri i mundshëm populist i Sllovakisë, Robert Fico, i cili bëri fushatë me një zotim për t’i dhënë fund ndihmës ushtarake për Ukrainën, ka thënë se pozicioni i tij “nuk ka ndryshuar” pasi fitorja e qartë e zgjedhjeve e partisë së tij e bëri atë favorit për të udhëhequr përsëri vendin.

“Njerëzit në Sllovaki kanë probleme më të mëdha se Ukraina,” tha udhëheqësi Smer.Dy dronë të supozuar ukrainas goditën territorin rus të dielën, me pamjet e mediave sociale që tregojnë një sosh duke goditur një bazë helikopterësh në Soçi dhe një tjetër një fabrikë avionësh në Smolensk.

Ndoshta lidhur me këto sulme, propagandistja ruse Margarita Simonyan bëri thirrje sot për “një ultimatum bërthamor” pasi një dron ra pikërisht përballë shtëpisë së saj të familjes në Adler, rreth 38 km larg Soçit.Dokumentet ruse që tregojnë një rritje të shpenzimeve ushtarake në vitin 2024 sugjerojnë se Moska po përgatitet për “shumë vite të tjera luftimesh në Ukrainë”, ka thënë Ministria e Mbrojtjes e Mbretërisë së Bashkuar.

Në përditësimin e fundit të inteligjencës, ministria në fjalë tha se dokumentet e zbuluara me sa duket nga ministria e financave e Rusisë sugjeronin se shpenzimet e mbrojtjes të vendit ka të ngjarë të rriten në rreth 30% të shpenzimeve totale publike në vitin 2024.Një ekip i Fondit Monetar Ndërkombëtar do të nisë takimet në Ukrainë për të diskutuar qëllimet dhe sfidat e politikave me zyrtarët e qeverisë.

Ekonomia e Ukrainës ka vuajtur që nga pushtimi i Rusisë në shkurt të vitit 2022, me Kievin që mbështetet shumë në ndihmën perëndimore për t’i financuar pagesat sociale dhe humanitare. Javën e kaluar, FMN tha se e kishte filluar rishikimin e dytë të një programi kredie shumëvjeçare prej 15.6 miliardë dollarësh për Ukrainën. Programi katërvjeçar për Kievin është pjesë e një pakete globale prej 115 miliardë dollarësh për të mbështetur ekonominë e vendit gjatë luftës./The Guardian