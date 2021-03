Zëvendëskryeministrja: Koha e “Shqipërisë së Madhe” ose “Serbisë së Madhe” ka kaluar

Në Qeverinë e re të Kosovës, Emilija Rexhepi është emëruar zëvendëse e kryeministrit Albin Kurti. Ajo në një intervistë për gazetën më të shitur boshnjake, “Dnevni Avaz” thotë se koha e krijimit të “Serbisë së Madhe” ose “Shqipërisë së Madhe” ka kaluar.

“Koha e krijimit të “Serbisë së Madhe” ose “Shqipërisë së Madhe” tani ka kaluar. Të gjithë kombet e Ballkanit duhet ta kuptojnë se koha e nacionalizmit, dhe mbi të gjitha detyrimi shovinist i një kombi si superior, ishte i gabuar dhe nuk bëri asnjë të mirë ndaj kujtdo. Pra, le taë respektojmë njëri-tjetrin. Le t’i respektojmë vlerat e diversitetit. Sigurisht, e kaluara e vështirë nuk mund të harrohet kurrë, por është detyrimi ynë prindëror dhe qytetar t’i rrisim fëmijët tanë në frymën e tolerancës”, tha Rexhepi.

Lidhur me detyrën e saj të re si zëvendëskryeministre, ajo shprehet se “është një nder dhe privilegj i madh të jesh zëvendëskryeministre, por edhe një përgjegjësi dhe detyrim i madh që kam marrë përsipër, ta bëj të dëgjuar, të barabartë zërin e të gjithë popujve në Kosovë, të respektuar siç thotë Kushtetuta”.

“Unë do të përfaqësoj në mënyrë të barabartë të drejtat dhe interesat e të gjitha komuniteteve jo-shumicë, duke luftuar për statusin e tyre brenda programit të kryeministrit tonë Kurti, i cili është i përkushtuar ndaj reformave në sistemin gjyqësor, arsimor dhe shëndetësor, duke përfshirë zhvillimin më intensiv ekonomik të vendit me një program të fortë social për qytetarët tanë”, tha Rexhepi.

Cila është domethënia për komunitetin boshnjak në Kosovë e faktit që ju jeni emëruar në këtë pozitë?

“Fakti që për herë të parë në historinë e shtetit tonë të ri kemi një anëtar të popullit boshnjak në këtë pozitë të rëndësishme na tregon shumë. Njëzet vjet pas luftës, ishte gjithmonë një serb në atë pozicion. Është inkurajim i madh për komunitetin tonë dhe një mundësi për të bërë të gjitha pyetjet tona të hapura. Prandaj, unë do të angazhoj boshnjakët tanë të kualifikuar profesionalisht nga të gjitha pjesët e Kosovës në zyrën time, ku ata do të marrin pjesë drejtpërdrejt në zgjidhjen e problemeve të tyre, dhe unë do të bëj të njëjtën gjë me komunitetet e tjera”.

Bosnja dhe Hercegovina është një nga vendet e pakta evropiane që nuk e ka njohur pavarësinë e Kosovës dhe një nga anëtarët e saj të Presidencës, Milorad Dodik, pothuajse plotësisht refuzon të bashkëpunojë me Kosovën. Si e shihni perspektivën e marrëdhënieve midis BeH dhe Kosovës dhe ku mendoni se ka probleme kryesore?

“Një nga problemet më të vështira që kemi me Bosnjën është mosnjohja juaj e shtetit tonë të Kosovës si shtet sovran, madje edhe mosnjohja e dokumenteve tona për të udhëtuar lirshëm dhe për të zhvilluar marrëdhënie reciproke me interes ekonomik (në Serbi është më e lehtë që ne të lëvizim lirshëm sesa këtu)”.

Po, por ju jeni e vetëdijshme se kjo është një pasojë, pothuajse ekskluzivisht, e vullnetit të politikanëve serbë në BeH.

“Pozicioni publik i anëtarit boshnjak të Presidencës është shumë i rëndësishëm për ne, boshnjakët në Kosovë. Kryeministri ynë është i gatshëm dhe i etur për të vendosur urgjentisht çdo lloj bashkëpunimi me ju në fushën ekonomike, akademike, kulturore, sportive dhe çdo bazë tjetër, duke respektuar dhe nderuar njëri-tjetrin si dy popuj vëllezër shekuj më parë, vizioni im do të bazohet gjithashtu në kontakt më të fortë me institucionet e BeH dhe Sanxhakut, si dhe në vendet e tjera ku jetojnë boshnjakët tanë. Së shpejti do të hap Qendrën Kulturore Boshnjake në Prizren, një objekt i madh që po ndërtojmë për disa vjet dhe unë do të jem në gjendje t’ju ftoj të gjithëve për projektin”.

Kryeministri Kurti ishte shumë kritik ndaj marrëveshjes, e cila u nënshkrua në Washington vitin e kaluar nga presidenti serb Aleksandar Vuçiq dhe kryeministri i atëhershëm i Kosovës Avdullah Hoti. Cila është e ardhmja e asaj marrëveshje?

“Qeveria jonë e re ka një detyrim të madh ndaj qytetarëve tanë. Ne së pari do të përqendrohemi në sistemin tonë të kujdesit shëndetësor, reformat gjyqësore dhe arsimore, por, natyrisht, dialogu me Serbinë dhe normalizimi i marrëdhënieve duhet të vazhdojë, por unë e di me siguri që me Z. Kurti ky proces do të jetë institucionalisht shumë më i përgjegjshëm sesa ka qenë deri më tani”.

Cili është qëndrimi, konkretisht, i rrymave politike boshnjake në Sarajevë ndaj boshnjakëve të Kosovës? Sa e theksuar është kjo prani në drejtim të mbështetjes dhe ndihmës së njerëzve të vet?

“Ne nuk kemi asnjë bashkëpunim me Bosnjën, ne kemi qenë duke luftuar për të drejtat tona në institucionet e Republikës së Kosovës gjatë gjithë këtyre viteve. Lufta jonë vazhdon gjithnjë. Shpresoj se më në fund do ta ndryshojmë këtë situatë”.