Zhbllokohet kanalizimi në banesat sociale në Petrovë të Prizrenit

Pas raportimit të problemit me kanalizimin në njërën nga ndërtesat e banimit social në Petrovë të Prizrenit, dhe pas shqetësimeve të shprehura nga banorët në mediumin tonë ditën e djeshme, është ndërmarrë një reagim i menjëhershëm nga institucionet përkatëse.

Mëngjesin e sotëm, Drejtoria për Punë dhe Mirëqenie Sociale, në bashkëpunim me Kompaninë Rajonale të Ujësjellësit “Hidroregjioni Jugor”, ka ndërhyrë në zhbllokimin e rrjetit të kanalizimit.

Si pasojë e bllokimit, bodrumet e objektit ishin përmbytur me ujëra të zeza, duke krijuar kushte të papranueshme për banorët dhe rrezik serioz për shëndetin e tyre.

Situata kishte kohë që po zgjaste, duke krijuar erëra të padurueshme dhe një ambient të rrezikshëm për banorët, veçanërisht për fëmijët.

Hoti: Për kosovarët është tepër me rëndësi që kufiri i BE-së të jetë së shpejti në Vërmicë
20-shi i LDK-së – Do të jem zëri i familjeve të varfëra

