Zhduket një e mitur në Prizren

By admin

Një e mitur është zhdukur në Prizren.

“Një nënë ka raportuar se vajza saj e mitur ka dalë nga shtëpia më 18 tetor dhe  nuk është kthyer më”,raporton Policia e Kosovës.

Ankuesja me 20.05.2025 ka raportuar se vajza e saj e mitur ka dalë nga shtëpia dhe nuk dihet vend-ndodhja e saj. Lidhur me rastin, është informuar edhe prokurori, ndërsa njësitet policore janë duke hetuar rastin”, thuhet në njoftim.

Arrestohet një person në Prizren, dyshohet për dhunë ndaj babait, sulm ndaj policëve dhe dëmtim të zyrës së stacionit policor
Dogana ndalon barna dhe suplemente të padeklaruara në Vërmicë

