Zhduket policja nga Rahoveci

Një zyrtare policore nga Rahoveci, është larguar nga shtëpia e saj të dielën.

Të marten, ajo u raportuar e zhdukur nga familjarët.

Rasti u konfirmua për Klankosova.tv nga Policia e Gjakovës.

Ende nuk dihet asgjë për fatin e saj.

“Dje është raportuar por dyshohet që nga e diela në mëngjes nuk është në kontakt me askend, s’ka qasje as në telefon e as nuk është parë nga ajo kohë”, thanë nga policia/ Klankosova.tv

