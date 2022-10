Zhdukja “misterioze”: Burri nga Samadrexha thotë se i ka ikur gruaja

Për 30 vjeçaren nuk dëgjoi kurrkush prej asaj dite, duke përfshirë këtu familjen e edhe burrin e saj. Ky i fundit ia mësyu menjëherë policisë për t’a raportuar si të zhdukur, por tek më pas e mori vesh se gruaja e kishte lënë dollapin e rrobave zbrazët.

Bashkëshorti i 30-vjeçares i tha Klan Kosovës se dyshon që gruaja e tij iku nga shtëpia me vetëdëshirë duke i lënë dy fëmijët e saj të vegjël vetëm, ndonëse me të e as me ndonjë anëtarë tjetër të familjes nuk kishte ndonjë problem.

Policia është vënë në kërkim të zonjës, duke ndërmarrë disa hapa për gjetjen e saj që deri tashti rezultuan të pasuksesshëm. Andaj me urdhër të prokurorit fotografia e të zhdukurës u bë publike në mënyrë që nëse dikush nga qytetarët e sheh t’i lajmërojë menjëherë.