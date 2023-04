Zhur, policia ia ndalon punimet një ekskavatori që operonte ilegalisht

Policia e Kosovës njofton se dje në fshatin Zhur të Prizrenit, ka pranuar një raportim se një burrë ka qenë duke operuar ilegalisht me një ekskavator.

Sipas policisë njësitë relevante policore kanë dalë në vendin e ngjarjes, po ashtu edhe inspektorët përgjegjës të ministrive përkatëse.

Në lidhje me rastin pas konsultimit me prokurorin e shtetit, është ndaluar puna dhe ekskavatori është rrethuar me shirit deri në një vendim tjetër.