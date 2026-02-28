Zjarri në Prizren/ Shkaktoi dëme të konsiderueshme materiale, pa të lënduar

Një zjarr i shpërthyer mbrëmjen e kaluar në Prizren ka shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale, por fatmirësisht nuk raportohet për persona të lënduar.
Sipas zëdhënësit të Policisë Rajonale në Prizren, togerit Shaqir Bytyçi, rasti është raportuar rreth orës 23:00.
“Mbrëmë, rreth orës 23:00, është raportuar për një zjarr. Menjëherë janë njoftuar zjarrfikësit, të cilët së bashku me njësitet policore kanë dalë në vendin e ngjarjes, në rrugën ‘Janina’ në Prizren. Flakët kishin përfshirë një shtëpi banimi. Zjarrfikësit kanë arritur ta lokalizojnë dhe ta fikin zjarrin, mirëpo dëmet materiale janë të konsiderueshme. Të lënduar në njerëz nuk ka pasur”, ka deklaruar Bytyçi.
Policia po merret me hetimin e shkaqeve që çuan deri te shpërthimi i zjarrit.
