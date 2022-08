Tashmë është bërë 59-vjeçare, por 32 vjet më parë zviceranes Barbara ia fitoi zemrën një prizrenas.

Lidhja e tyre e dashurisë është kurorëzuar edhe me martesë dhe produkt i saj është Jona, që tashmë është e moshës 17-vjeçare.

Psikologia nga Zvicra pas luftës ka punuar në Kosovë me disa organizata joqeveritare, derisa më pas janë kthyer në Zvicër për të vazhduar jetën.

Genci duke treguar njohjen me Barbarën, thotë se është e komplikuar t’ia fitosh zemrën një zviceraneje.

“Kam qenë refugjate në Zvicër para 32 viteve. Barbara ka punuar në atë kamp. Më pas jemi njoftuar dhe kemi filluar një romancë”, tregon Genci.

“Në fillim kam menduar se ai po më mashtron. E kam dëgjuar duke folur turqisht me familjen e tij. Por më vonë e kuptova që edhe në Prizren flitet turqishtja”, rrëfen zvicerania momentet e para të njohjes me Gencin.

Ajo thotë se dasma e tyre ka qenë e thjeshtë.

“Kemi bërë një dasmë të thjeshtë. Jemi martuar me një mijë euro. E kemi ftuar në dasmë gjithë shoqërinë. Secili prej tyre ka sjellë diçka për të ngrënë e për të pirë. Kemi kaluar shumë mirë me muzikë shqiptare. Në atë kohë Genci ka qenë refugjatë derisa unë isha studente. Nuk kemi pasur shumë para dhe me një mijë euro e mbaruam dasmën”, rrëfen tutje zvicerania.

Dasma e organizuar në Zvicër kishte befasuar të ftuarit që ishin nga të gjitha kontinentet./Telegrafi/