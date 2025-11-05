10.8 C
Zyrtare: Elon Berisha, trajner i ri i Malishevës

admin

Malisheva ka konfirmuar zyrtarisht emërimin e trajnerit Elon Berisha, i cili vjen si pasues i Qatip Osmanit të larguar para disa javësh.

Klubi malishevas ndau rrugët me Osmanin me marrëveshje të ndërsjellë pasi trajneri tetovar kërkoi largimin pas disa rezultateve jo të mira.

Megjithatë, drejtuesit e klubit nga ‘Liman Gegaj’ nuk kanë qëndruar duarkryq dhe shpejt kanë emëruar pasuesin e tij.

